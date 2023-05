Pudu Robotics inaugure une nouvelle ère de nettoyage numérique avec son robot de nettoyage commercial intelligent PUDU CC1





SHENZHEN, Chine, le 24 mai 2023 /CNW/ - Pudu Robotics, le leader mondial des robots de service commercial, entreprend d'explorer le domaine du nettoyage numérique depuis le lancement de son robot de nettoyage commercial intelligent. Sous le slogan « Clean and Clever, Four-in-1 » (Propre et futé, quatre en un), le robot PUDU CC1 est destiné à divers environnements commerciaux intérieurs, y compris les immeubles de bureaux, les magasins de détail, les hôtels, les écoles, les hôpitaux et les institutions de soins infirmiers.

Le robot PUDU CC1 offre une gamme de fonctions avancées qui en font une solution de nettoyage tout-en-un. Il combine des fonctions de balayage, de nettoyage, d'aspiration et de dépoussiérage pour répondre à tous les besoins de nettoyage et convient à la fois pour les planchers durs et les planchers mous. Grâce à sa gamme de fonctions d'automatisation, y compris l'ajout et le drainage automatiques d'eau, la recharge automatique et la fonction de reprise du nettoyage aux points d'interruption, ce robot élimine efficacement le besoin d'intervention manuelle, ce qui permet d'économiser pas mal des coûts de main-d'oeuvre et de temps.

Équipé d'un système de positionnement PUDU SLAM, le robot PUDU CC1 prend en charge les solutions de positionnement et de navigation Visual SLAM et Laser SLAM, ce qui lui permet d'effectuer des tâches efficacement dans des situations complexes. Ses capteurs multi-fusion permettent au robot de s'arrêter à tout angle et de s'éloigner des obstacles.

Grâce à son programme préconfiguré, le robot PUDU CC1 peut se fonctionner automatiquement, ce qui simplifie les procédures de nettoyage et améliore le flux de travail et ce qui permet un nettoyage d'efficacité constante et de qualité supérieure. Le robot est capable de travailler en continu tout au long de la journée et peut nettoyer jusqu'à 12 000 mètres carrés en une seule journée, tout en maintenant une qualité de nettoyage élevée grâce à son nettoyage à haute fréquence et à ses processus de nettoyage automatisés et normalisés.

En assumant les tâches répétitives et redondantes de nettoyage, le robot PUDU CC1 permet de mitiger les problèmes de main-d'oeuvre. Grâce à l'interface conviviale et au fonctionnement simple, il suffit d'un minimum de formation pour préparer et utiliser le robot. La conception modulaire du robot permet de poser et de retirer rapidement et efficacement des accessoires comme les balais latéraux, les balais à rouleaux, les racloirs et les balais à frange en une minute seulement. Après l'activation des tâches de nettoyage, le personnel peut relever des défis plus enrichissants, ce qui augmente la productivité.

Le robot est également équipé d'une application qui permet aux utilisateurs de suivre le travail du robot en temps réel. En envoyant des notifications sur le rendement du nettoyage, notamment sur le temps et l'aire nettoyée, il permet aux utilisateurs de surveiller l'efficacité de leurs robots de nettoyage et d'obtenir des rapports détaillés aux fins de mesure du rendement.

Ce faisant, le robot PUDU CC1 contribue à réduire les coûts de recrutement, de formation et de gestion. La conception et la fonctionnalité novatrices du robot lui ont également valu le prestigieux prix Red Dot Product Design Award 2023. Ce robot de nettoyage à la fine pointe démontre l'engagement de Pudu Robotics à fournir des solutions de nettoyage avancées, efficaces et conviviales pour les environnements commerciaux.

