Bell annonce ses premiers produits dérivés liés au développement durable





Ces dérivés viennent soutenir la poursuite de son objectif continu consistant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées.

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu ses premiers produits dérivés liés au développement durable (ou Sustainability-Linked Derivatives, « SLD »). Les SLD s'appuient sur les ambitieux indicateurs de performance clés (IPC) de Bell, conçus pour évaluer le rendement en matière de cibles liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Bell, et soutiennent la poursuite de son objectif consistant à respecter les normes ESG les plus élevées ainsi que sa raison d'être, qui est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

« Nous sommes fiers d'annoncer nos premiers produits dérivés liés au développement durable. Cette nouvelle initiative, conjuguée à la publication de notre premier Rapport annuel intégré au début du mois de mars, démontre notre volonté d'intégrer le développement durable dans notre performance financière et s'aligne sur nos objectifs ESG visant à changer les choses pour le mieux grâce à nos placements, pour ainsi bâtir un avenir plus durable et plus prospère. »

- Curtis Millen, premier vice-président, Stratégie de l'entreprise, et trésorier, BCE et Bell

Les SLD prévoient un ajustement du prix qui augmente le coût des dérivés selon la performance de Bell par rapport à sa cible basée sur la science consistant à réduire les émissions de GES liées à ses activités (de portée 1 et 2) de 58 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2020, dans le cadre de l' initiative Science Based Targets 1 (SBTi). Bell a sélectionné cet objectif de rendement en matière de développement durable pour soutenir sa volonté d'atteindre les cibles basées sur la science qu'elle s'est fixées en matière de réduction des émissions de GES en liant la performance aux charges financières. L'objectif de rendement en matière de développement durable sera évalué en 2030, et un tiers indépendant réalisera une mission d'examen limité portant sur les cibles de Bell.

Les SLD font suite à la publication du cadre de développement durable de BCE en avril 2021, à la première émission d'obligations durables de 500 millions $ de Bell en mai 2021, dont le produit a été affecté à des placements environnementaux et sociaux admissibles, et à la conversion de ses facilités de crédit engagées de 3,5 milliards $ en prêt lié au développement durable en novembre 2022.

La Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD ont agi à titre de principaux conseillers en structuration liée au développement durable et promoteurs de swaps pour cette opération. BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller en matière de développement durable. Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Banque Nationale Marchés Financiers, RBC Marchés des Capitaux et Wells Fargo ont fourni les swaps liés au développement durable dans le cadre de cette opération.

______________________________________ 1 Nos cibles basées sur la science ont été recalculées de manière à tenir compte des émissions de GES révisées pour notre année de référence 2020, conformément aux critères et aux recommandations de l'initiative Science Based Targets (SBTi). La SBTi a approuvé nos cibles en 2022, avant le nouveau calcul. Les cibles recalculées seront présentées pour approbation à la SBTi en 2023. La SBTi exige que les cibles soient recalculées (selon ses critères et ses recommandations applicables les plus récents) au moins tous les cinq ans, ou plus souvent si des changements importants ont lieu (p. ex., des ventes ou des acquisitions d'entreprises). Par conséquent, nous pourrions devoir ajuster de nouveau nos cibles basées sur la science dans l'avenir.

Performance environnementale, sociale et de gouvernance

Les objectifs de Bell en matière d'ESG visent à avoir des effets bénéfiques pour la société et l'environnement en contribuant à créer un monde meilleur, de meilleures collectivités et une meilleure vie au travail. Notre approche vise à accroître nos programmes de développement durable environnemental afin de changer les choses pour le mieux, de créer un milieu de travail inclusif favorisant l'égalité, la diversité, l'inclusion et le bien-être de nos employés, et d'être un leader des initiatives en santé mentale avec notre initiative Bell cause pour la cause.

En 2022, Bell a obtenu la certification ISO 50001 pour son système de gestion de l'énergie pour la troisième année consécutive, après avoir été la première entreprise de communications en Amérique du Nord à obtenir cette certification pour ce système et a été nommée grande championne de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par Clean502, un organisme national de développement durable. Nous avons annoncé notre objectif de rendre nos activités carboneutres3 à compter de 2025 et avons été reconnus comme l'un des employeurs les plus respectueux de l'environnement au Canada4 pour la septième année consécutive.

Vous trouverez de l'information sur les initiatives environnementales de Bell et les avantages que nous offrons à nos clients, à notre équipe et à nos collectivités, notamment nos investissements dans le cadre de l'initiative Mieux pour tous en matière de santé mentale, d'environnement et de meilleures pratiques en milieu de travail, dans le Rapport annuel intégré 2022 de BCE, qui peut être consulté au BCE.ca.

Un exemplaire du cadre de financement durable de BCE et de plus amples renseignements peuvent être consultés au BCE.ca.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada5. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, Internet, de télévision, de médias et de communications d'affaires large bande de Bell. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans l'amélioration du présent et de l'avenir en soutenant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

______________________________________ 2 Bell a été nommée grande championne de la réduction des GES en 2023 dans le cadre de Clean50, en reconnaissance de sa performance entre 2019 et 2022 en matière de réduction de ses GES (éq. CO 2 par pétaoctet). Le programme Clean50 du Canada est principalement géré par Delta Management Group, une société de recherche canadienne sur les pratiques ESG, la durabilité et les technologies propres. Il reconnaît chaque année des personnes, de petites équipes et des entreprises pour leur contribution à la durabilité au Canada. 3 La performance est basée sur les émissions de GES liées aux activités (émissions de portée 1 et 2, en tonnes d'éq. CO 2 ) moins les émissions de GES compensées par les crédits carbone achetés (en tonnes d'éq. CO 2 ). Les émissions de portée 1 sont les émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par Bell, alors que les émissions de portée 2 sont les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, d'énergie pour le chauffage et la climatisation ainsi que de vapeur achetées par Bell pour poursuivre ses activités. 4 Le palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada est publié chaque année par Mediacorp. Pour un complément d'information, se reporter au https://www.canadastop100.com/national/. 5 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant nos objectifs et nos engagements en matière d'ESG, qui comprennent notamment notre objectif de rendre nos activités carboneutres à compter de 2025 et d'atteindre nos cibles basées sur la science et nos CRDD quant à la réduction des émissions de GES, nos perspectives commerciales, nos objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne renvoient pas à des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos attentes à la date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos objectifs et nos engagements en matière d'ESG et les avantages qui devraient en être tirés sont assujettis à des risques et, par conséquent, rien ne garantit que nos objectifs et nos engagements en matière d'ESG seront atteints ou que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. De plus, les déclarations prospectives pour les périodes au-delà de 2023 comportent des hypothèses et estimations à plus long terme que les déclarations prospectives pour 2023 et sont par conséquent assujetties à une plus grande incertitude. En particulier, nos cibles de réduction des émissions de GES et d'engagement des fournisseurs sont établies en fonction d'un certain nombre d'hypothèses, y compris, sans s'y limiter, les principales hypothèses suivantes : la mise en oeuvre de diverses initiatives d'entreprise et commerciales visant à réduire la consommation d'électricité et de carburant et à réduire les autres sources d'émissions de GES directes et indirectes; l'absence de nouvelle initiative, acquisition ou cession d'entreprise ou de technologies qui modifieraient considérablement le niveau prévu de nos émissions de GES; une capacité d'acheter des crédits carbone et des certificats d'énergie renouvelable crédibles et suffisants afin de compenser ou de réduire davantage nos émissions de GES, si cela est nécessaire et au moment où cela l'est; l'absence d'incidence négative sur le calcul de nos émissions de GES découlant de précisions ou de modifications apportées aux normes internationales ou à la méthodologie que nous utilisons pour calculer les émissions de GES; aucun changement à apporter à nos cibles basées sur la science conformément à la méthodologie de la SBTi qui augmenterait les coûts pour atteindre nos cibles mises à jour ou rendrait nos cibles inatteignables compte tenu des besoins liés à nos activités; une participation et une collaboration suffisantes de nos fournisseurs pour l'établissement de leurs propres cibles basées sur la science, aucun changement significatif dans la répartition de nos dépenses par fournisseur et une collaboration suffisante avec nos partenaires pour la réduction de leurs propres émissions de GES. Veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2022 de BCE Inc. (BCE) daté du 2 mars 2023, son rapport de gestion du premier trimestre de 2023 daté du 3 mai 2023 et son communiqué de presse daté du 4 mai 2023 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2023 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certaines déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces documents étant déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à BCE.ca.

24 mai 2023 à 07:00

