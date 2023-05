Invitation aux médias - Célébrons les champions locaux qui font rayonner l'IA ici et ailleurs - Les rencontres IA à C2MTL





MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à la troisième édition des Rencontres IA à C2 Montréal, codéveloppées par Scale AI et le Conseil de l'innovation du Québec.

De nombreux acteurs importants de ce secteur stratégique comme Scale AI, le CEIMIA, le Conseil de l'innovation du Québec, IVADO, Mila ainsi que Moov AI seront présents afin de discuter de l'intelligence artificielle générative et de ses répercussions sur les entreprises.

Dans le cadre de cet événement, la Chambre, Scale AI et le Conseil de l'innovation du Québec décerneront les Prix de l'excellence québécoise en intelligence artificielle. Ces récompenses visent à souligner l'expertise et le leadership des acteurs locaux ayant intégré l'IA dans leurs pratiques.

Vous trouverez ici la programmation complète de cet événement.

Date : Lieu : Jeudi 25 mai 2023 Salle Place du Canada Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal, Québec H3B 4A5 Heure : De 15 h 30 à 20 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre

présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à

[email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

24 mai 2023 à 07:00

