Imaflex annonce le départ de son chef des finances





MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV : IFX) a annoncé aujourd'hui que M. Giancarlo Santella, chef des finances, quitte la Société pour poursuivre d'autres possibilités de carrière dans un nouveau secteur. M. Santella occupera le poste de chef des finances jusqu'à son départ, qui est prévu le 9 juin 2023.

Durant le mandat de M. Santella, Imaflex a atteint des étapes jalons importantes, y compris une forte croissance et une assise financière solide. « Au nom du conseil d'administration et de l'équipe d'Imaflex, j'aimerais remercier M. Santella pour ses précieux services, son dévouement et son leadership », a déclaré M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses projets d'avenir. »

« Les douze dernières années auprès d'Imaflex ont été, pour moi, une aventure passionnante, et je suis fier de ce que nous avons accompli », a indiqué M. Santella. « Je suis reconnaissant des opportunités qui m'ont été données et du soutien dont j'ai bénéficié ainsi que de l'expérience inestimable que j'ai acquise pendant mon mandat. L'entreprise se trouve dans une position de force et possède un grand potentiel. Par conséquent, c'est un bon moment pour relever un nouveau défi. »

Imaflex a lancé un processus exhaustif de recherche pour trouver un nouveau chef des finances. La Société est résolue à assurer une transition harmonieuse et à trouver un candidat qui peut poursuivre les activités en s'appuyant sur les réalisations de la Société et continuer à stimuler la croissance.

Entretemps, la Société a le plaisir d'annoncer que John Ripplinger, vice-président, Affaires corporatives, assumera également les responsabilités de chef des finances. « M. Ripplinger a beaucoup collaboré avec M. Santella au cours des six dernières années, de sorte qu'il est bien placé pour assurer la stabilité financière et les initiatives stratégiques d'Imaflex », a indiqué M. Abbandonato. « Je le remercie d'accepter ce mandat jusqu'à la nomination d'un successeur à M. Santella. »

M. Ripplinger compte plus de 25 ans d'expérience dans des domaines tels que la planification stratégique, la planification et l'analyse financières, l'établissement de budgets et la présentation de l'information, ainsi que les affaires générales, et ce, principalement auprès de sociétés de premier ordre. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill.

À propos d'Imaflex



Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

