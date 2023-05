/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À SHERBROOKE/





SHERBROOKE, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement à Sherbrooke.

Les médias sont invités à se joindre à Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), à Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, et aux représentants de Handi Apte, pour l'annonce.

Date : Le 24 mai 2023



Heure : 10h00 HE



Emplacement : 977 rue Galt





