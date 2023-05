Fête du vélo à CDN-NDG : l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce célèbre la fin du Mois du vélo





MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce invite toute la communauté à participer à la Fête du vélo ce dimanche 28 mai de 12 h à 16 h au parc Martin-Luther-King, à l'intersection de l'avenue Appleton et du chemin de la Côte-des-Neiges. (En cas de pluie, l'événement sera annulé). Apportez votre pique-nique et venez vous amuser seul(e), entre ami(es) ou en famille.

Cette activité vise à célébrer la fin du Mois du vélo et à faire connaître les différentes initiatives mises en place par l'arrondissement depuis plusieurs années pour promouvoir la culture du vélo auprès de la population.

Des activités de sensibilisation à la sécurité à vélo et des ateliers de réparation de vélos, entre autres, seront organisés par nos partenaires. Nous pourrons compter sur la présence des représentant(es) de :

Vélo Québec

Cyclo Nord-Sud - Vélorution CDN-NDG

SPVM (poste de quartier 26)

Prévention CDN-NDG

Société de l'assurance automobile du Québec

Société environnementale de Côte-des-Neiges

Une équipe de l'arrondissement présentera la démarche de consultation du Plan local de déplacement

L'animation sera réalisée par Le Monde de M. Fun. et différentes activités seront proposées aux enfants et aux familles (tricycle individuel, tricycle familial, jeux de kermesse, jeux géants d'échecs, etc.).

La mascotte de CDN-NDG « Jazz » divertira jeunes et moins jeunes et une bouteille d'eau à l'effigie de l'arrondissement sera gracieusement offerte aux personnes présentes.

Nous encourageons les cyclistes à s'y rendre en empruntant les nouveaux aménagements cyclables qui seront prochainement finalisés. Les travaux sur les avenues Bourret et Walkley sont complétés.

« Les bienfaits de la pratique du vélo ne sont plus à démontrer, que ce soit sur le plan environnemental ou sur le plan de la santé publique. C'est important pour notre administration que toutes les familles de CDN-NDG aient un accès égal à la pratique sécuritaire du vélo. En permettant aux jeunes de faire du vélo dès l'enfance, on augmente les chances qu'ils soient à l'aise de se déplacer en vélo une fois devenus adultes. C'est dans cet esprit que nos équipes ont imaginé et conçu la Fête du vélo. Je serai présente à cette Fête du vélo dès 12 h 30 pour vous saluer et pour promouvoir les bienfaits de la pratique du vélo!», conclut la mairesse de l'arrondissement, madame Gracia Kasoki Katahwa.

L'activité sera annulée en cas de pluie.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

24 mai 2023 à 07:00

