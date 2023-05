La Belgique dévoile sa nouvelle campagne d'image de marque internationale qui met en avant son ouverture à l'innovation





BRUXELLES, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Belgique a dévoilé sa nouvelle campagne d'image de marque internationale intitulée "Embracing Openness". Principalement destinée aux décideurs économiques et à la communauté de la recherche au sens large, l'initiative a été lancée par le SPF Chancellerie du Premier ministre pour renforcer la position d'ouverture de la Belgique à l'innovation, en s'appuyant sur les partenariats et la diversité. La campagne se déroulera jusqu'en avril 2026.

La Belgique est ouverte à l'innovation, aux partenariats et à la diversité

Une enquête stratégique menée par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement en 2022 a révélé que la Belgique est généralement bien perçue par la communauté internationale. Les leaders d'opinion du monde entier ont exprimé leur perception positive de la Belgique en tant que pays, soulignant son ouverture d'esprit, son esprit d'innovation, sa bonne volonté en matière de collaborations et son engagement en faveur de l'État de droit et des droits de l'homme.

L'enquête a également montré que la Belgique jouit d'une réputation favorable auprès des chercheurs, des leaders d'opinion, des investisseurs et des ONG. Toutefois, il ressort néanmoins que le pays manque de visibilité et fait souvent preuve d'une modestie excessive.

Les résultats de cette enquête ont servi de base à la nouvelle stratégie de marque de la Belgique, ainsi qu'à une campagne d'accompagnement qui met l'accent sur l'engagement de la Belgique en faveur de l'innovation, du partenariat et de la diversité, résumés dans le thème " Embracing Openness ".

L'engagement de la Belgique en faveur de l'ouverture à l'innovation en période difficile

"Qu'il s'agisse de la production des vaccins COVID, de la recherche pionnière dans le domaine des biotechnologies et des semi-conducteurs ou de notre rôle de premier plan dans le domaine de l'énergie offshore, la Belgique a toujours montré que l'ouverture à l'innovation est essentielle pour une société prospère. Adopter les partenariats et la diversité en fait partie intégrante. En collaborant avec des perspectives différentes, en construisant des ponts et en forgeant des alliances, nous pouvons réaliser des progrès considérables sur le plan économique et social. Cette approche fait partie intégrante de l'ADN de la Belgique. Quand d'autres choisissent de s'isoler, la Belgique choisit radicalement l'ouverture pour aller de l'avant." - Alexander De Croo, Premier ministre belge, annonçant le lancement de la campagne "Embracing Openness".

L'innovation au service des défis de demain

Afin de relever des défis tels que le changement climatique, l'autonomie stratégique de l'Europe et la sécurité de l'approvisionnement en énergie, la campagne mettra en évidence le côté innovant de la Belgique.

La Belgique, qui a fait ses preuves en matière d'excellence technologique et scientifique, est un pôle d'innovation dynamique. Parmi les réalisations belges notables, on peut citer le rôle de chef de file en matière de R&D biopharmaceutique, de nanoélectronique et d'énergie offshore, combinés à des institutions de recherche et des universités de renommée mondiale.

La Belgique est à l'origine de la révolution des puces de haute technologie grâce à la collaboration entre ses laboratoires IMEC et la KU Leuven, désignée par Reuters comme la septième université la plus innovante au monde. En outre, grâce aux recherches menées par l'université de Gand, l'ULB et la VUB, la Belgique est à l'avant-garde des découvertes médicales sur des maladies qui changent la vie, comme le cancer, la maladie d'Alzheimer et le sida.

En ce qui concerne la transition énergétique, la Belgique a cofondé la Coalition de la mer du Nord afin de créer la plus grande source d'énergie renouvelable en Europe, dans le but de quadrupler la capacité éolienne offshore combinée pour atteindre 65 gigawatts d'ici à 2030 et au moins 150 gigawatts d'ici à 2050.

Favoriser le progrès et l'innovation en s'appuyant sur des partenariats

La campagne montrera également comment l'innovation et les solutions durables pour le bien public sont rendues possibles par les partenariats. En effet, aucune entité ne peut à elle seule s'attaquer à des problèmes complexes et tirer pleinement parti des opportunités qui s'offrent à elle.

Ce sens de la coopération est ancré dans l'ADN de la Belgique. Ce n'est pas un hasard si la Belgique, un membre fondateur des Nations unies, de l'OTAN et de l'Union européenne, accueille des organisations européennes et internationales de premier plan. La Belgique mettra particulièrement l'accent sur la promotion des partenariats pour l'innovation lors de sa prochaine présidence du Conseil de l'UE en 2024.

Stimuler l'innovation prospère en plaçant la diversité au coeur des actions

Plus que jamais, la Belgique met en avant sa conviction dans les vertus d'une société ouverte, tolérante et inclusive afin de stimuler l'innovation et d'assurer le progrès et la prospérité pour tous.

La campagne "Embracing Openness" montrera que la Belgique est un foyer partagé par de nombreuses communautés et cultures, avec la diversité au coeur de ses actions, comme en témoignent sa deuxième place dans le Rainbow Index, sa troisième place dans l'indice de mondialisation du KOF, ainsi que sa participation au mouvement mondial SheDecides et son rôle de co-superviseur de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Une campagne multicanal pour raconter l'histoire de la Belgique

En tant que nation, la Belgique n'est pas connue pour mettre en avant ses réalisations. Pour y remédier, la campagne a invité des personnes d'autres pays à partager leurs sentiments sur les raisons pour lesquelles ils estiment la Belgique comme étant un pays formidable ; des perspectives reprises dans le nouveau slogan de la campagne : "We don't say Belgium is great, others do"

La campagne est basée sur des personnes d'autres pays qui parleront de leurs expériences avec la Belgique et les Belges dans leur propre langue. Ces récits sont axés sur les trois piliers de la nouvelle campagne : l'innovation, les partenariats et la diversité. Ce mélange est précisément ce qui rend la Belgique unique.

Par le biais de canaux numériques et d'événements d'activation des parties prenantes, la nouvelle campagne vise à renforcer la présence mondiale de la Belgique, à attirer les investisseurs et les chercheurs et à mettre en valeur ses industries de premier plan, tout en défendant les valeurs belges fondamentales.

La campagne "Embracing Openness" a pour objectif de contribuer positivement à la réputation de la Belgique sur la scène internationale. La campagne sera également promue par les ambassades belges et les postes diplomatiques à travers le monde.

À partir du mois de juin et pendant trois ans, la nouvelle image de marque de la Belgique sera visible à l'aéroport de Bruxelles, accueillant chaleureusement les voyageurs internationaux, les professionnels et les partenaires de l'innovation. Le vingtième anniversaire de la légalisation du mariage homosexuel en Belgique, en juin, sera l'un des premiers jalons de la campagne.

Dans les années à venir, d'autres temps forts de la campagne s'aligneront sur les missions commerciales, les conférences internationales et les événements organisés par les parties prenantes. Avec une perspective globale, la campagne se concentrera d'abord sur l'Europe, en préparation de la prochaine présidence belge du Conseil de l'Union européenne, qui débutera en 2024.

Pour plus d'informations, visitez le site www.embracingopenness.be

A propos de la Belgique

Située au coeur de l'Europe, la Belgique est une nation hautement développée de plus de 11,5 millions d'habitants, réputée pour son sens de l'innovation, son ardeur au travail, ses partenariats et son multilinguisme. Stratégiquement située entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Luxembourg, et à deux pas du Royaume-Uni, elle se trouve au centre de la région la plus riche et la plus densément peuplée d'Europe. Membre de l'Union européenne, la Belgique bénéficie d'un accès total au marché unique et à la zone douanière les plus avancés au monde, ce qui garantit des échanges commerciaux sans friction.

La Belgique dispose d'une infrastructure de transport très développée, y compris le deuxième plus grand port maritime d'Europe (Anvers). La Belgique abrite des installations de recherche et d'innovation de premier plan, des sociétés multinationales et des entreprises artisanales soutenues par l'approche des services publics centrée sur l'investisseur.

