Les services KYC améliorés de Shufti Pro offrent un taux d'onboarding inégalable de 100 %





Shufti Pro, l'un des principaux fournisseurs de services de vérification d'identité, met à jour son service KYC et garantir ainsi une augmentation de 100 % du taux d'onboarding des entreprises avec une sécurité inégalée. Grâce à un service KYC avancé, Shufti Pro vise à rendre les processus d'onboarding des clients plus rapides, plus faciles et plus sûrs pour les entreprises internationales.

Aujourd'hui, les entreprises perdent de nombreux clients expérimentés et légitimes en raison de processus d'onboarding archaïques, lents et frustrants. C'est pourquoi les entreprises recherchent un moyen efficace et sûr de rationaliser le processus d'onboarding des clients légitimes. L'avancée de Shufti Pro dans les services KYC offre une sécurité et une précision accrues en utilisant des algorithmes IA pour recouper les données des utilisateurs et détecter les activités frauduleuses. Le service KYC avancé garantit des taux d'onboarding augmentés de 100 %, permettant aux entreprises l'onboarding des clients en toute confiance avec un risque de fraude réduit, tout en respectant les réglementations KYC.

Shufti Pro fournit des solutions IDV alimentées par l'IA aux entreprises des secteurs Fintech, Regtech, bancaire et bien d'autres encore. L'entreprise propose des solutions IDV à des entreprises de toutes tailles grâce à sa présence mondiale et affiche un taux de précision de vérification sans précédent de 99 %. L'entreprise augmente la capacité de son service KYC afin de révolutionner le processus d'onboarding.

« Nous nous engageons à fournir aux entreprises les solutions de vérification d'identité les plus avancées ». déclare Victor Fredung, CEO de Shufti Pro. « Avec notre service KYC avancé, nous franchissons une nouvelle étape dans notre engagement en offrant aux entreprises une solution fiable qui augmente leur taux d'onboarding à 100 % tout en offrant une sécurité inégalée ».

Shufti Pro a présenté récemment un Service d'évaluation des risques qui analyse les facteurs de risque des clients et permet de détecter et prévenir la fraude. L'entreprise a également remporté le World Financial Award pour son utilisation exceptionnelle de l'IA en 2022 et a publié son rapport sur la fraude à l'identité en 2022, qui n'indique aucun signe de ralentissement de la fraude à l'identité dans les années à venir. Pour lire l'intégralité du rapport , veuillez cliquer ici.

À propos de Shufti Pro

Shufti Pro est un fournisseur de services IDV de premier plan qui propose des solutions KYC, KYB, KYI, AML, de vérification biométrique et OCR, en renforçant la confiance dans le monde entier. Il dispose de six bureaux internationaux et a lancé 17 produits et solutions IDV complémentaires depuis sa création en 2017.

24 mai 2023 à 04:05

