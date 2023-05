OMRON Healthcare célèbre 50 ans d'histoire du tensiomètre





KYOTO, Japon, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (ci-après appelée la Société), basée à Muko City, préfecture de Kyoto, au Japon, est fière d'annoncer la célébration, cette année, de son 50e anniversaire d'activité dans le secteur de la production de moniteurs de pression artérielle. Depuis l'introduction de son premier tensiomètre manuel et manométrique en 1973, la société a continuellement amélioré et produit des tensiomètres précis et conviviaux. À ce jour, la Société a vendu plus de 350 millions d'unités dans plus de 110 pays.

La Société a toujours cru en l'importance de la surveillance de la tension artérielle à domicile, même lorsque les lectures de la tension artérielle ne pouvaient être obtenues qu'aux installations médicales. En 1991, la Société a lancé le premier moniteur de pression artérielle automatisé au monde, doté d'une technologie logique floue (*) pour une plus grande précision et une plus grande facilité d'utilisation en comparaison avec les moniteurs manuels. Parallèlement aux progrès réalisés sur les moniteurs de pression artérielle, la Société a travaillé en permanence pour améliorer et développer le brassard préformé que l'utilisateur peut enrouler autour de son bras facilement et en toute sécurité. En outre, la Société s'est concentrée sur l'amélioration de la convivialité et de la précision des mesures en élargissant la gamme de fonctions de soutien pour s'assurer que l'utilisateur maintient la bonne posture de mesure.

(*) Fonction de réglage automatique de la pression

Image 1 : Le premier tensiomètre : HEP-1

Image 2 : Le premier moniteur de pression artérielle automatique à logique floue au monde : HEM-706

En outre, la Société s'est attachée à sensibiliser les professionnels de la santé à l'importance de la surveillance de la tension artérielle à domicile en développant et en distribuant des appareils précis et validés cliniquement. La Société a soutenu l'étude Ohasama, qui a débuté en 1986 à Ohasama, dans la préfecture d'Iwate, en fournissant environ 300 unités de tensiomètres OMRON pour la recherche. L'étude Ohasama se distingue par des taux élevés et croissants de maladies cardiovasculaires en raison du climat froid de la région. Pour contrer ce problème, les infirmiers de santé publique ont travaillé à améliorer la santé de la collectivité en demandant à leurs résidents de mesurer leur tension artérielle à la maison et de les conseiller en fonction de leurs données quotidiennes sur la tension artérielle. Cette étude s'est poursuivie pendant plus de 35 ans et ses résultats, qui ont confirmé les bienfaits de la surveillance de la tension artérielle à domicile, ont été intégrés aux lignes directrices sur la gestion de l'hypertension publiées dans divers pays.

La Société a continué de relever le défi consistant à adopter la technologie numérique pour la gestion de la tension artérielle. En 2010, la Société a lancé un service de gestion de la santé, WellnessLINK, sur le marché japonais. L'application pour Smartphone pour la gestion de la santé, OMRON connect, est désormais disponible dans plus de 140 pays. Par ailleurs, en 2020, la Société a lancé un service de surveillance à distance des patients aux États-Unis. Ce service permet aux utilisateurs de partager leurs relevés de tension artérielle à la maison avec les médecins, ce qui favorise la prise en charge des maladies cardiovasculaires avant qu'elles ne s'aggravent. La Société a élargi son champ d'activité en fabriquant et en distribuant une gamme de produits et de services qui soutiennent les traitements contre l'hypertension.

La Société s'engage également à développer des dispositifs innovants. Ces développements comprennent le premier tensiomètre portable cliniquement précis au monde, HeartGuide, et un tensiomètre au bras avec fonction ECG intégrée pour faciliter la détection précoce de la fibrillation auriculaire, un facteur de risque connu d'embolie cérébrale cardiogénique.

Image 3 : Tensiomètre portable : HCR-6900T-M

Image 4 : Tensiomètre au bras avec fonction ECG : HCR-7800T

« Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire du lancement des tensiomètres OMRON », a déclaré Ayumu Okada, PDG d'OMRON Healthcare Co., Ltd. « À cette occasion, je tiens à remercier sincèrement tous nos précieux clients pour leur soutien continu à l'égard de nos tensiomètres. On sait que les maladies cérébro-cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, et comme les populations de nombreux pays continuent de vieillir, le nombre de patients atteints de ces maladies devrait augmenter encore davantage. Nous demeurons déterminés à réaliser la vision « Objectif zéro » (zéro événement cérébro-cardiovasculaire). À l'avenir, nous continuerons de contribuer à prolonger l'espérance de vie en santé pour les hommes et femmes du monde entier en proposant des appareils et des services adaptés pour résoudre les problèmes de santé ».

Antécédents de surveillance de la tension artérielle

Pour obtenir des renseignements détaillés sur les réalisations de la Société et la projection de la mise en oeuvre de la vision pour l'élimination des événements cérébro-vasculaires et cardiovasculaires, consultez le site Web suivant :

