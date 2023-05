Rockwell Automation annonce FactoryTalk® Optixtm, une plateforme IHM ouverte, évolutive et flexible dotées d'options illimitées





BRUXELLES, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation annonce sous la référence FactoryTalk Optix, une nouvelle solution de visualisation. S'appuyant sur le concept de « visualisation au service des visionnaires », la plateforme d'interface homme-machine (IHM) de nouvelle génération basée sur le cloud Factory Talk Optix permet de concevoir, tester et déployer des applications directement en environnement Internet, à tout moment et en tous lieux. Avec cette nouvelle solution, les utilisateurs bénéficient à présent d'un niveau inédit de collaboration, d'évolutivité et d'interopérabilité pour visualiser leur projet.

La plateforme FactoryTalk Optix est conçue pour améliorer les processus, l'efficacité et les résultats grâce à des options illimitées :

Options de conception : Concevoir et tester des projets dans un environnement de programmation moderne orienté objet.

Options de déploiement : Créer une application unique pouvant être déployée sur n'importe quel appareil.

Options graphiques : Concevoir des graphismes pour un public international avec une expérience dynamique.

Options extensibles : Un haut niveau d'ouverture et d'interopérabilité grâce à des communications machine-machine et machine-cloud reposant sur les protocoles OPC-UA et MQTT, une connectivité native avec l'Internet des objets (IoT) et une interface C# ouverte.

La plateforme FactoryTalk Optix est l'une des cinq solutions qui composent l'offre FactoryTalk® Design Hubtm de Rockwell Automation. Les entreprises industrielles peuvent désormais transformer leurs capacités de conception automatisée en travaillant de façon plus simple et plus productive grâce au cloud. Indépendamment de leur taille, de leurs compétences et de leur localisation, les équipes peuvent ainsi travailler plus intelligemment grâce à une collaboration plus étroite, à une gestion améliorée du cycle de vie et à un accès sur demande aux logiciels en cloud, tout en respectant les normes de sécurité et les bonnes pratiques IT les plus récentes Résultat, une productivité accrue, des délais de mise sur le marché raccourcis et des coûts de développement et de maintenance inférieurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2075163/Rockwell_Automation_optix_panel_hmi_screen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

24 mai 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :