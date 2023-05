Semaine des paramédics : La diversité de leur expertise au bénéfice d'un système de santé en changement





Québec, le 21 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale des paramédics et des services préhospitaliers d'urgence, qui se tiendra du 21 au 27 mai 2023, Dessercom tient à réitérer l'importance des paramédics dans la société et dans le réseau de la santé québécois. Professionnel(le)s de la santé en devenir, les paramédics contribuent quotidiennement à dispenser des soins urgents et non urgents dans un contexte diversifié et extrahospitalier, majoritairement à bord d'une ambulance ou à domicile.

Sous le thème de la diversité, cette semaine vise à éduquer et sensibiliser la population, les politiciens et les institutions publiques quant à la réalité de ce métier et des services préhospitaliers d'urgence, communément appelés services ambulanciers. Cette profession évolue rapidement en répondant aux besoins d'un réseau de la santé en perpétuelle quête d'amélioration. Les paramédics sont notamment des travailleuses et travailleurs de la santé doté(e)s d'une très grande capacité d'adaptation en raison des divers endroits d'intervention. De plus, ces intervenants oeuvrent auprès de patients diversifiés, dont des aînés, des jeunes, des personnes marginales ou vulnérables, des personnes issues de différentes communautés et ethnies, des personnes avec des troubles mentaux, des personnes intoxiquées et agressives, bref tous les gens qui composent notre société. Leur environnement de travail se distingue de plusieurs autres corps de métier en santé.

« Les paramédics ont la ferme conviction d'aider leur communauté et souhaitent être davantage reconnus dans le vaste système de santé, et ce, dans un but de diversifier une profession essentielle. Il demeure complètement incohérent qu'on les contraigne au Québec à pratiquer leurs compétences seulement à bord d'une ambulance alors que le réseau de la santé requiert leur main-d'oeuvre et leur expertise dans de nombreux endroits. Diversifions leur profession dans l'intérêt de la population! », souligne le porte-parole Francis Brisebois.

Dessercom profite également de l'occasion pour distribuer dès maintenant un dépliant à bord des ambulances aux personnes intéressées à en découvrir davantage sur la profession de paramédic et le fonctionnement des services préhospitaliers d'urgence. Il est également disponible en version électronique sur le site internet de l'organisation.

À propos de Dessercom

Dessercom, organisme de bienfaisance fondé en 1968, offre des services préhospitaliers d'urgence et de transports interhospitaliers médicaux dans 14 régions administratives du Québec. C'est avec près de 1000 professionnels et employés que nous travaillons à améliorer les soins de santé et le bien-être des communautés que nous desservons.

Les paramédics de Dessercom offrent des soins de qualité dans 39 municipalités et leurs environs : Acton Vale, Amos, Armagh, Barraute, Beaupré, Bedford, Berthierville, Cadillac, Coaticook, Drummondville, Granby, La Patrie, La Sarre, Lac-Mégantic, Lambton, Lebel-sur-Quévillon, Lévis, Louiseville, Lyster, Malartic, Matagami, Notre-Dame-du-Nord, Pierreville, Plessisville, Québec, Rawdon, Rouyn-Noranda, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Hyacinthe, Saint-Raymond-de-Portneuf, Saint-Sylvestre, Sainte-Marie-de-Beauce, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Témiscaming, Val-des-Sources, Val-d'Or, Ville-Marie et Windsor.

