Lancement du Quad Investors Network avec le soutien d'un conseil consultatif et de groupes d'experts

Le Quad Investors Network a été officiellement lancé aujourd'hui en marge de la réunion des dirigeants du Quad à Hiroshima, au Japon. Le réseau est un forum indépendant de parties prenantes publiques, privées et philanthropiques des quatre pays du Quad, créé pour promouvoir la coopération, la collaboration et le co-investissement dans les technologies critiques et la résilience de la chaîne d'approvisionnement afin de développer des solutions innovantes aux plus grands défis économiques et de sécurité dans la région indopacifique. L'adhésion au réseau se fait exclusivement sur invitation.

Les gouvernements participant au dialogue sur la sécurité, un thème stratégique entre l'Australie, les États-Unis, l'Inde et le Japon, se sont également félicités de la création du conseil d'administration et des efforts renouvelés du réseau pour accroître les possibilités de capital et de partenariat dans les technologies critiques et émergentes à travers le Quad.

« Les technologies critiques et émergentes façonneront en profondeur notre avenir. En cherchant à accélérer le développement et la fabrication de ces technologies, des semiconducteurs au quantique en passant par l'énergie propre, le Quad Investors Network démontre l'énorme potentiel des pays du Quad à mobiliser des talents et des investissements de classe mondiale pour encourager une région indopacifique plus prospère, résiliente et innovante », déclare Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis.

Dans le cadre de ce lancement, le Quad Investors Network a annoncé la formation d'un conseil consultatif composé de leaders d'affaires, d'investissements et d'opinions des quatre pays du Quad. Le conseil consultatif comprend l'ancien CEO de Telstra, Andy Penn AO ; l'ancien ambassadeur d'Australie aux États-Unis, Arthur Sinodinos AO ; le fondateur et CEO de Breyer Capital, Jim Breyer ; l'ancien président de Bell Labs, Jeong Kim ; le président émérite de JSR Corporation, Koshiba Mitsunobu ; et le directeur général de la Fédération japonaise des affaires, Hara Ichiro.

« Le Quad Investors Network est un forum important et prometteur pour les dirigeants, les investisseurs et les technologues afin de collaborer et de générer un plus grand co-investissement dans les technologies critiques et émergentes. Ces technologies ne feront que prendre de l'importance à l'avenir, et je suis honoré d'être membre du conseil consultatif du réseau », déclare l'ancien CEO de Telstra, Andy Penn.

Le Quad Investors Network a également créé cinq groupes de travail d'experts axés sur l'intelligence artificielle, les semiconducteurs, l'énergie propre et les minéraux critiques, les réseaux mobiles et les sciences de l'information quantique.

L'entrepreneur et investisseur Karl Mehta sera le premier président du Quad Investors Network. Mehta est un entrepreneur en série, auteur, investisseur, ingénieur et fonctionnaire avec plus de 30 ans d'expérience dans la création, la construction et le financement d'entreprises technologiques aux États-Unis et sur les marchés internationaux.

« Je suis honoré de diriger et de faire partie d'un groupe aussi auguste de personnalités et d'entreprises réunies pour travailler sur certaines des problématiques technologiques critiques les plus urgentes auxquelles est confronté le Quad », déclare Mehta. « Je me réjouis à l'idée de poursuivre les travaux commencés et de contribuer à la sécurité économique et nationale des quatre pays du Quad grâce à nos efforts. »

Liste complète du conseil consultatif du Quad Investors Network :

Thomas Bell, CEO, Leidos

Jim Breyer, fondateur et CEO, Breyer Capital

Kris Gopalakrishnan, président, Axilor Ventures

Hara Ichiro, directeur général, Fédération japonaise des affaires

Joe Hockey, associé fondateur et président, Bondi Partners

Ashok Jacob, président exécutif et gestionnaire de portefeuille, Ellerston Capital

Lydia Jett, associée directrice, Softbank Investment Advisers

Jeong Kim, président, Kiswe Mobile Inc.

Koshiba Mitsunobu, président émérite, JSR Corporation

Arun Kumar, associé directeur, Celesta Capital

Paul Kwan, associé général, General Catalyst

Nakahama Fumitaka, managing corporate executive et responsable du groupe, activités bancaires d'entreprise et d'investissement, MUFG

Jeff Nuechterlein, associé directeur, Nue Capital LLC

Andy Penn AO, ancien CEO, Telstra

Bec Shrimpton, directrice de la stratégie de défense et de la sécurité nationale, Australian Strategic Policy Institute

Arthur Sinodinos AO, ancien ambassadeur d'Australie aux États-Unis

Sugiyama Shinsuke, ancien ambassadeur du Japon aux États-Unis

Yanase Tadao, vice-président exécutif principal, Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Ankur Verma, vice-président principal, Tata Sons

À propos du Quad Investors Network : le Quad Investors Network a été créé pour développer des solutions innovantes aux plus grands défis économiques et sécuritaires auxquels sont confrontés les pays du Quad dans la région indopacifique grâce à des recherches conjointes, des co-investissements et des partenariats stratégiques. Le réseau sera un forum indépendant composé de représentants de l'industrie, du gouvernement, du marché des capitaux et d'organisations universitaires des pays du Quad.

20 mai 2023

