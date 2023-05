Bientôt une première usine de Pylontech à l'étranger





SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO, Italie, 20 mai 2023 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. (« Pylontech ») annonce son projet de construire sa première usine à l'étranger en Italie lors d'une conférence de presse tenue en Vénétie le 18 mai 2023.

Pylon LiFeEU S.r.l., la coentreprise basée à Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), sera la première usine de Pylontech à l'étranger à produire et à fournir des solutions de stockage d'énergie d'une manière plus stable et plus sûre pour les clients en Europe. Elle est détenue conjointement par Pylon Technologies Europe Holding B.V. (« Pylontech EU »), une société de droit néerlandais détenue à 100 % par Pylontech, et Energy S.p.A. (« Energy »), qui coopèrent depuis dix ans et ont pris l'engagement commun de promouvoir les énergies renouvelables et les initiatives de décarbonisation. Cette usine mettra à profit les ressources et l'expertise des deux parties pour développer et commercialiser des produits de stockage d'énergie en Europe, créant ainsi une nouvelle base pour le développement de solutions innovantes de stockage d'énergie.

Pylontech s'est imposé comme le numéro un du marché mondial des batteries résidentielles en 2022, avec à la mise en service de plus d'un million de systèmes de stockage d'énergie dans plus de 80 pays et régions depuis sa première livraison en 2013. Aujourd'hui, la construction de la nouvelle usine constitue une nouvelle étape importante pour cette entreprise en pleine croissance, qui continue à jouer un rôle de pionnier et de leader dans l'industrie.

« La mise en place d'une production localisée est une étape importante pour Pylontech, car nos partenaires, en particulier en Europe, souhaitent disposer d'une chaîne d'approvisionnement plus sûre et plus stable. » Geoffrey Song, vice-président de Pylontech, a déclaré : « Nous avons choisi la Vénétie comme lieu de départ en raison de la sagesse de longue date de Galilée et des nouveaux liens d'amitié avec Energy. Je crois en l'avenir très prometteur de l'industrie des énergies renouvelables dans l'UE grâce à la combinaison de la sagesse mondiale et des ressources locales. »

À propos de Pylontech

Pylontech (SHSE:688063) est un fournisseur spécialisé de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB), qui consolide son expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes afin d'offrir des solutions de stockage d'énergie fiables au monde entier. Avec une croissance continue et rapide, il est devenu l'un des principaux fournisseurs internationaux de systèmes de stockage d'énergie.

À propos d'Energy S.p.A.

Energy S.p.A., fondée en 2013 et cotée sur le marché Euronext Growth Milan de la Bourse italienne, est un leader des systèmes de stockage d'énergie pour le secteur des applications résidentielles et à grande échelle. L'entreprise a vendu et installé plus de 53 000 systèmes dans tout le pays, en se concentrant sur les marchés résidentiel, commercial, industriel, le marché des services publics et celui de la mobilité électrique.

20 mai 2023 à 12:40

