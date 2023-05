Silver Lake s'apprête à réaliser un investissement stratégique de 600 millions d'euros dans TeamSystem





TeamSystem, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles professionnelles pour les entreprises et les comptables en Italie et en Espagne, a annoncé aujourd'hui que Silver Lake, un leader mondial de l'investissement dans le secteur des technologies, avait conclu un accord définitif en vue de racheter une participation minoritaire à Hellman & Friedman (H&F) dans l'entreprise pour la somme de 600 millions EUR. H&F demeurera l'actionnaire majoritaire de TeamSystem après la clôture de la transaction.

Cet investissement stratégique de Silver Lake marque une étape importante pour la société qui continue d'orchestrer la transformation numérique des entreprises et de leurs comptables en Italie et en Espagne. La plateforme logicielle innovante de TeamSystem ? qui englobe des applications commerciales de base, des solutions de technologie financière et des outils d'IA ? a révolutionné les processus métiers, permettant aux clients de rationaliser leurs opérations, d'être plus efficaces et d'accélérer leur croissance. Entre l'investissement initial de H&F dans TeamSystem en 2016 et aujourd'hui, le nombre de clients desservis par l'entreprise est passé de 200 000 à environ 1,8 million.

S'exprimant au sujet de l'investissement, Federico Leproux, PDG de TeamSystem, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Silver Lake en tant que partenaire stratégique. Nous sommes convaincus que ce partenariat va permettre à TeamSystem de déverrouiller un potentiel encore plus grand, tandis que nous allons continuer d'élargir notre offre de produits pour aider à numériser les économies italienne et espagnole ? et au-delà. Nous sommes également ravis de poursuivre notre partenariat avec Hellman & Friedman, qui est notre partenaire de confiance depuis plus de sept ans. »

Christian Lucas, co-directeur de la région EMOA chez Silver Lake, a confié pour sa part : « Nous sommes heureux de nous associer à TeamSystem qui continue à transformer l'industrie italienne du logiciel. Le fort engagement de l'équipe de direction en faveur du leadership technologique, son approche centrée sur le client et son désir d'une innovation de premier ordre sont des qualités que nous apprécions grandement, et pour lesquelles nous avons investi sans discontinuer pour soutenir des chefs de file des logiciels cloud dans toute l'Europe. Toutes ces qualités font de TeamSystem un choix idéal pour Silver Lake. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Federico et toute son équipe, en partenariat avec Hellman & Friedman, pour générer davantage de croissance et offrir une valeur exceptionnelle à leurs clients. »

Blake Kleinman, associé chez Hellman & Friedman, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir Silver Lake en tant qu'investisseur dans TeamSystem, à l'heure où nous nous mettons le cap vers la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Depuis notre investissement initial en 2016, TeamSystem nous a impressionnés par ses performances. Federico Leproux et son équipe ont fait un travail remarquable pour renforcer l'offre de TeamSystem, et ils sont parvenus à multiplier par plus de trois les revenus de la société. Notre investissement dans TeamSystem, qui a débuté il y a plus de sept ans, est un excellent exemple de l'approche de H&F en matière de création de valeur à long terme. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Federico et son équipe de direction exceptionnelle. »

La transaction devrait être finalisée vers la fin de l'année, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. Evercore a agi en tant que conseiller financier de H&F et de TeamSystem.

À propos de TeamSystem

TeamSystem est une entreprise technologique italienne qui propose des solutions numériques leaders du marché permettant aux entreprises et aux professionnels de mener leurs activités. Le Groupe ? qui comptabilise 40 ans d'expérience ? a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 700 millions EUR en 2022. TeamSystem sert 1,8 million de clients via ses plateformes cloud exclusives. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.teamsystem.com.

À propos de Silver Lake

Silver Lake est une société mondiale de placement dans le secteur des technologies, qui gère plus de 95 milliards USD d'actifs combinés et de capitaux engagés, avec une équipe de collaborateurs basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les sociétés du portefeuille de Silver Lake génèrent collectivement un chiffre d'affaires annuel de plus de 282 milliards USD et emploient environ 713 000 personnes à l'échelle mondiale.

À propos de Hellman & Friedman

Hellman & Friedman est une société mondiale de capital-investissement de premier plan, dont l'approche d'investissement se caractérise par un nombre limité de prises de participation à grande échelle dans des entreprises en croissance de grande qualité. H&F cherche à s'associer à des équipes de direction de classe mondiale, où son expertise sectorielle approfondie, sa stratégie à long terme et son approche basée sur le partenariat collaboratif permettent aux entreprises de prospérer. H&F cible des entreprises exceptionnelles dans des secteurs spécifiques, notamment les logiciels et les technologies, les services financiers, les soins de santé, les biens de consommation et la vente au détail, ainsi que d'autres services commerciaux.

Depuis sa fondation en 1984, H&F a investi dans plus de 100 entreprises. La société investit actuellement dans son dixième fonds, avec 24,4 milliards USD de capital engagé, et elle comptait plus de 85 milliards USD d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022. Pour en savoir plus sur la philosophie d'investissement et l'approche de H&F en matière de résultats durables, consultez le site www.hf.com.

