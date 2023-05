La NASA choisit Blue Origin pour la mission des astronautes sur la Lune





La NASA a attribué un contrat NextSTEP-2 Appendix P Sustaining Lunar Development (SLD) à Blue Origin. Les partenaires de l'équipe nationale de Blue Origin sont Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic et Honeybee Robotics.

Dans le cadre de ce contrat, Blue Origin et ses partenaires de l'équipe nationale développeront et feront voler un atterrisseur lunaire, capable d'effectuer un atterrissage de précision n'importe où sur la surface de la Lune, ainsi qu'un transporteur cislunaire. Ces véhicules sont propulsés au LOX-LH2. L'impulsion spécifique élevée du LOX-LH2 offre un formidable avantage pour les missions à haute énergie dans l'espace lointain. Néanmoins, des propergols moins performants mais plus facilement stockables (tels que l'hydrazine et le tétroxyde d'azote utilisés sur les atterrisseurs lunaires Apollo) ont été préférés pour ces missions en raison de l'évaporation problématique du LOX-LH2 au cours de leurs longues durées de vie. Grâce à ce contrat, nous irons plus loin en matière de dernier cri en faisant du LOX-LH2 haute performance une combinaison de propergols stockables. Dans le cadre du SLD, nous développerons et ferons voler des refroidisseurs cryogéniques solaires de 20 degrés Kelvin et les autres technologies nécessaires pour empêcher l'évaporation du LOX-LH2. Les futures missions plus loin que la Lune et les conditions favorables telles que la propulsion nucléaire thermique à haute performance bénéficieront grandement du LH2 stockable. L'architecture de Blue Origin prépare également le jour où la glace lunaire pourra être utilisée pour fabriquer des propergols LOX et LH2 sur la Lune.

Blue Origin et ses partenaires sont déjà à l'oeuvre et se réjouissent de faire ce parcours avec la NASA.

19 mai 2023 à 18:25

