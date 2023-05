I Squared Capital nomme Gautam Bhandari au poste de Global Chief Investment Officer





I Squared Capital, l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'investissements en infrastructures, annonce aujourd'hui que Gautam Bhandari, cofondateur et associé directeur, a été nommé Global Chief Investment Officer de I Squared Capital, responsable de la direction de la stratégie d'investissement mondiale de l'entreprise, en étroite collaboration avec le fondateur, président et associé directeur, Sadek Wahba. Cette nouvelle nomination s'inscrit dans le cadre de changements supplémentaires à la structure de direction et de gouvernance de l'entreprise, visant à consolider le succès et à pérenniser le positionnement de I Squared Capital pour la prochaine décennie et au-delà.

En outre, I Squared Capital a nommé Mohamed Adel El-Gazzar et Harsh Agrawal comme associés principaux et membres du comité exécutif. Le nouveau comité exécutif dirigera le développement stratégique de l'entreprise.

« Ces améliorations structurelles interviennent à un moment important pour I Squared », déclare Wahba. « Alors que nous analysons l'énorme succès de la dernière décennie, nous prenons des mesures pour institutionnaliser notre entreprise et nous assurer de saisir les opportunités uniques de la prochaine décennie et au-delà. »

« Alors que I Squared poursuit son évolution, je me réjouis à la perspective de travailler avec le comité exécutif pour veiller à ce que les nouvelles levées de fonds et les nouveaux investissements soient calibrés conformément à l'approche disciplinée de la société consistant à investir et à bâtir des entreprises de grande qualité et de classe mondiale », déclare Bhandari. « Nous pensons que la demande d'infrastructures continuera de croître à l'échelle mondiale, car de nombreux secteurs à forte intensité capitalistique, comme l'énergie, les télécommunications et les transports, doivent de toute urgence se moderniser et répondre à la demande toujours croissante d'infrastructures durables. »

Bhandari, cofondateur et associé directeur, est membre des comités d'investissement de I Squared Capital depuis sa création et préside les conseils d'administration de plusieurs sociétés du portefeuille I Squared Capital à l'échelle mondiale. Avant d'intégrer I Squared Capital, il a travaillé comme directeur général de Morgan Stanley où, pendant plus de dix ans, il a supervisé les investissements en infrastructures, ainsi que dans les marchés bancaires et financiers. Il est titulaire d'un Ph.D. en chimie de l'Université du Delaware, où il a été l'University Merit Fellow. Il est le récipiendaire du prix Joel L. Silver pour le meilleur travail de thèse de doctorat, et diplômé d'un MBA en finance de la Stern School of Business de l'Université de New York, où il était un Amerada Hess Merit Scholar.

En outre, I Squared Capital a mis sur pied un comité d'exploitation pour gérer les opérations de la société et soutenir la croissance mondiale de la plateforme. Le comité d'exploitation sera composé des associés de la société, ainsi que d'un groupe plus large de cadres supérieurs de I Squared Capital. La plateforme mondiale a dépassé les 215 employés, ayant embauché 81 nouveaux collaborateurs depuis le début de 2022.

Parallèlement, Adil Rahmathulla, associé directeur, quittera ses fonctions chez I Squared Capital durant l'année à venir pour se consacrer à d'autres projets. Il restera dans les comités d'investissement de l'entreprise jusqu'à son départ en juin 2024.

Wahba et Bhandari déclarent : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Adil pour le rôle vital qu'il a joué dans la cocréation et la croissance de I Squared Capital. Il a été un excellent associé, et nous sommes heureux de savoir qu'il continuera de travailler en étroite collaboration avec nous au cours de l'année à venir. Nous sommes convaincus qu'il réussira dans ses initiatives futures, et lui adressons nos meilleurs voeux. »

« C'est un privilège de travailler aux côtés de Sadek, Gautam et l'équipe de I Squared Capital pour contribuer à la croissance de l'entreprise et devenir l'un des principaux investisseurs en infrastructures au monde », déclare Rahmathulla. « Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli au cours de la décennie écoulée et ravi de contribuer à la pérennisation du succès de l'entreprise. Je suis reconnaissant envers Sadek et Gautam pour leur collaboration et leur amitié, et je me réjouis de poursuivre mon parcours en tant qu'investisseur et entrepreneur dans les années à venir. »

Dans le contexte de ces changements, plus de vingt cadres de l'entreprise, en plus des actionnaires existants, investiront leur propre capital dans leur participation à I Squared Capital, élargissant ainsi la base actionnariale et renforçant l'alignement des intérêts. Aucune clause financière ne sera divulguée.

À propos de I Squared Capital

I Squared Capital est un gestionnaire mondial et indépendant d'infrastructures avec plus de 37 milliards de dollars d'actifs sous gestion axés sur des investissements en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Basée à Miami, la société compte plus de 215 spécialistes dans ses bureaux à Miami, Hong Kong, Londres, New Delhi, Singapour, Taipei et Sydney. I Squared Capital a investi dans un portefeuille diversifié de 77 entreprises dans 59 pays avec plus de 31 000 employés dans les secteurs des services publics, de l'énergie, des infrastructures numériques, des transports, des infrastructures environnementales et des infrastructures sociales fournissant des services essentiels à des millions de personnes à travers le monde.

19 mai 2023 à 14:25

