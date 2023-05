PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE 2030 : LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DU QUÉBEC SALUE LE DÉPLOIEMENT DU PLAN DE MISE EN OEUVRE 2023-2028





QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - La corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) tient à saluer le déploiement du plan de mise en oeuvre 2023-2028 du plan pour une économie verte 2030 et exprime son soutien au gouvernement et sa disposition à aider ce dernier dans l'atteinte de ses objectifs.

Concrètement, ce plan vise à définir les actions climatiques concrètes qui seront réalisées par les différents ministères pour permettre au Québec d'atteindre sa cible climatique pour 2030. Et dans le cadre du volet transport, nous souhaitons féliciter le gouvernement pour les actions et bonifications qui permettront à nos membres de continuer à soutenir la stratégie d'électrification dans laquelle nous sommes totalement lancés.

Alors que l'attractivité des véhicules électriques s'intensifie, le lancement d'une stratégie de la recharge de véhicules électriques visant la bonification du réseau de bornes de recharge de véhicules électriques ne peut qu'être accueillie positivement. Nous y voyons même comme un acte de collaboration avec notre réseau.

« Nous souscrivons à la volonté gouvernementale d'électrifier nos transports et nous oeuvrons quotidiennement à l'atteinte des objectifs fixés. Par la mise en place d'un réseau de recharge structurant qui pourra soutenir la distribution par nos membres de véhicules zéro émission, ce plan nous donne confiance dans la vision d'un gouvernement qui roule avec nous vers un avenir plus vert. » a déclaré le Président directeur général de la CCAQ, M. Ian P. Sam Yue Chi.

La CCAQ souhaite également souligner l'augmentation du seuil d'admissibilité au rabais maximal pour l'achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables à 65 000$. Annoncée il y a quelques jours, cette décision répond à la demande exprimée par la CCAQ dans le cadre des consultations prébudgétaires.

