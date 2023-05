Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 24 000 $ au festival Le Tremplin





QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 24 000 $ au festival Le Tremplin, qui se déroule à Dégelis jusqu'au 21 mai.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Le Tremplin représente une vitrine incontournable pour la relève de la chanson francophone et de l'humour d'ici. Grâce entre autres à son concours et à ses formations, il favorise le développement de nouveaux talents.

Citations :

« La 23e édition du festival Le Tremplin contribue à l'effervescence de Dégelis et attire de nombreux visiteurs souhaitant rencontrer des artistes de la chanson et de l'humour. Je suis très fière que le gouvernement soutienne cet événement unique, qui participe à la notoriété du Québec comme destination touristique de choix et qui souligne le savoir-faire de son industrie culturelle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le festival Le Tremplin offre une chance inouïe à nos artistes de la relève de tous âges de se produire sur une scène professionnelle et de se faire connaître. Une belle occasion pour eux de partager leur passion pour leur art et d'enrichir leur bagage de connaissances. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne cet événement, car il favorise, depuis vingt-trois ans, le rayonnement du Bas-Saint-Laurent et dynamise son économie. Je félicite les organisateurs; ils travaillent fort pour présenter des spectacles de qualité. Je souhaite que les participants découvrent en grand nombre les talents qui illumineront la scène du Tremplin et qu'ils en profitent pour visiter les attraits et les commerçants de la magnifique région du Témiscouata. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

Faits saillants?:

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants?:

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

19 mai 2023 à 14:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :