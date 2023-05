AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA, LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE- ÉCOSSE, ET LA MUNICIPALITY RÉGIONALE DU CAP-BRETON FERONT UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À CAP BRETON





SYDNEY, NS, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Nouvelle- Écosse, et la Municipalité Régionale du Cap-Breton feront une annonce en matière de logement à Cap-Breton.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, à Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, à Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso, à l'honorable Brian Comer, Ministre responsable de l'Office de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances et député de Sydney River-Mira-Louisbourg, et à Amanda McDougall, mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton, pour l'annonce.

Date : Le 23 mai 2023 Heure : 11h30 HA



Emplacement : Foyer, Hôtel de ville, 320 rue

Esplanade, Sydney (N-É) B1P

7B9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

19 mai 2023 à 13:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :