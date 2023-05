Les Fééries de Charlevoix - Loto-Québec annonce une grande nouveauté au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix : une création originale du collectif Les 7 doigts de la main





LA MALBAIE, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Loto-Québec est heureuse d'annoncer que l'événement Les Fééries est de retour cet été et sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, et il prend de l'ampleur! Les Fééries, ce sont quatre fins de semaine au cours desquelles le grand public est invité à prendre part à plusieurs activités festives, qui se tiendront cette année du 10 août au 4 septembre. La grande nouveauté de la saison est la présentation du spectacle de cirque Éclats, créé par Les 7 doigts de la main.

« Nous sommes très fiers que le complexe soit l'instigateur de cet événement d'envergure pour la région, qui rassemblera touristes et résidents. Nous souhaitons d'ailleurs que le rendez-vous des Fééries devienne un incontournable de la région. Ses retombées profiteront à toute la collectivité. La participation des 7 Doigts, dont la renommée et la qualité des spectacles sont indéniables, est un atout majeur, qui met en valeur notre coin de pays », souligne Pierre Maltais, directeur général du Casino de Charlevoix.

Du cirque entre vertige et voltige

Le spectacle Éclats, une création exclusive des 7 doigts de la main, promet aux spectateurs une expérience de cirque qui les plongera dans l'effervescence des fêtes foraines. La magnifique région de Charlevoix agira comme fil conducteur de cette production originale. Des artistes de grand talent brilleront dans les différents tableaux, suspendus entre mer et montagne, tous inspirés de la riche histoire des lieux.

Ce spectacle sous chapiteau sera présenté en première mondiale le 10 août, et des représentations sont prévues jusqu'au 2 octobre. Les billets seront en vente dès le 22 mai sur le site de l'Hôtel-Casino de Charlevoix.

« Le spectacle est une représentation poétique de ce qu'évoque pour moi la région de Charlevoix. C'est un privilège de pouvoir l'imaginer et le créer, entourée d'artistes et de concepteurs si inspirants. C'est aussi une grande joie de pouvoir mettre en scène pour vous le talent de ces artistes de calibre international », commente Isabelle Chassé, cofondatrice et directrice artistique du collectif Les 7 doigts de la main.

Une programmation féérique

À l'instar d'Éclats, Les Fééries proposeront de nombreuses activités gratuites pour toute la famille, qui animeront le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix dans une ambiance rappelant les fêtes foraines. Avec des camions de nourriture de rue, un marché gourmand mettant en vedette les produits de la région, des personnages colorés, de la musique et plus encore, les visiteurs et les résidents de la région auront de belles occasions de se rassembler et de se divertir. Plusieurs surprises s'ajouteront aussi à cette programmation.

Les Fééries 2023 se dérouleront du jeudi au lundi dès 15 h, du 10 août au 4 septembre. L'horaire complet sera disponible sur le site Web de l'Hôtel-Casino de Charlevoix dans les prochaines semaines.

« Les Fééries sont comme le Fairmont Le Manoir Richelieu, un espace de liberté, de créativité et une fierté pour tout le Québec », ajoute Karim Ikrimah, directeur général de l'hôtel.

Les équipes du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix sont emballées autant par Les Fééries que le spectacle de cirque. Elles invitent la population à planifier sa visite dès maintenant. Tous les préparatifs sont en place pour offrir aux visiteurs cet accueil chaleureux qui fait la renommée du coin!

Un nouveau partenariat

L'organisation des Fééries 2023 et des suivantes a été confiée à l'organisme Féerie du Québec. Il s'est donné pour mission de propulser, de soutenir et d'accompagner les artistes et les artisans des arts vivants et des arts numériques afin de développer des projets innovants en créant des événements qui font rayonner leur créativité.

L'organisation pourra compter sur l'expertise de Michel Granger, producteur et directeur général du Groupe 3.14. Michel a oeuvré dans le monde du théâtre avant de faire le saut au Cirque du Soleil, une aventure qui lui a permis de travailler sur de nombreuses productions à grand déploiement.

« C'est un grand honneur pour moi de présenter, en première mondiale, une création du collectif Les 7 doigts de la main dans le cadre des Fééries 2023, sur le site enchanteur du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. Les visiteurs, tout comme moi, seront charmés par l'accueil chaleureux des membres du personnel, les qualités exceptionnelles des artistes et le magnétisme incontestable de la région », de mentionner Michel Granger.

