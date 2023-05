Invitation aux médias - Soraya Martinez Ferrada visitera le Bureau Canadien des Tests des Matériaux





MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à visiter les installations du Bureau Canadien des Tests des Matériaux inc. (BCTM) en compagnie de Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement). Le BCTM est un laboratoire d'analyse métallurgique, notamment pour les entreprises manufacturières.

Madame Martinez Ferrada profitera de l'occasion pour souligner une contribution financière de DEC à l'entreprise. Elle pourra également répondre aux questions des médias.

Date :

23 mai 2023

Heure de la visite :

10 h

Endroit :

2265, avenue Bennett

Montréal, Québec

H1V 2T4

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence, en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le mardi 23 mai : [email protected].

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

19 mai 2023 à 13:00

