L'Égypte, destination plébiscitée par les familles

L'Égypte a le vent en poupe en 2023, et figure parmi les destinations les plus recherchées pour les vacances en famille. La diversité de l'offre touristique de l'Égypte permet de répondre à toutes les attentes des petits et des grands, et se présente comme un véritable paradis pour les familles en quête de dépaysement, et ce toute l'année.

Voyager en famille

Les voyages permettent d'éveiller la curiosité des enfants et de les faire grandir. Partir en famille, c'est l'occasion de s'accorder une pause dans le rythme effréné de la vie quotidienne et de resserrer les liens familiaux. Voyager avec de jeunes enfants, avec des ados, en tribu ou en parent seul, l'Égypte présente de nombreux atouts pour convaincre : un climat chaud et sec, moins de 5 heures de vol depuis la France, peu de décalage horaire, une douceur de vivre, un accueil chaleureux des Égyptiens, et des expériences inoubliables entre découvertes pharaoniques et eaux turquoise de la mer Rouge.

Du nord au sud, l'offre hôtelière est variée et adaptée pour accueillir les familles. Entre hôtels-resorts all-inclusive sur les bords de la mer Rouge, ou les hôtels proches des sites archéologiques et villes culturelles proposent souvent des piscines et tobogans et de grandes chambres confortables. Des programmes d'activités sont dédiés à toute la famille. Pendant que les enfants profitent d'activités encadrées, les parents peuvent profiter de leurs vacances pour se reposer.

Des activités pour toute la famille

Les activités proposées en Égypte sont abordables, ce qui permet aux familles de vivre davantage d'expériences ensemble et de profiter pleinement de leurs vacances : Coté balnéaire, la mer Rouge propose des plages aux eaux peu profondes idéales pour les enfants. Il ne suffit souvent que d'un masque et d'un tuba pour s'émerveiller devant les fonds marins colorés. Des sorties en bateaux à fond de verre permettent à toute la famille d'observer les coraux et les milliers d'espèces de poissons qui peuplent la Mer Rouge. Pour les plus grands, la plongée sous-marine se pratique sur toute la côte et accueille débutants et expérimentés à plonger dans le grand bleu. D'autres sports sont également disponibles comme le kite-surf, le mini-golf, le foot de plage, ou le volley-ball. Coté désert, il est possible de partir en excursion à dos de chameau, en quad ou en vélo, autant d'activités qui font le bonheur des familles. Coté culturel, les musées et sites archéologiques proposent des visites spécifiques pour les enfants, afin de permettre des visites ludiques et éducatives pour une immersion au coeur de l'histoire égyptienne

Vol au-dessus de la Vallée des Rois

A deux pas de Louxor se trouve la Vallée des Rois, un site archéologique impressionnant qui abrite plus de 60 tombes pharaoniques découvertes à ce jour dont la célèbre tombe de Toutânkhamon. Les visiteurs peuvent commencer leur voyage depuis le temple de Louxor, en se promenant le long de la nouvelle avenue du Sphinx, un chemin de trois kilomètres bordé de 1 300 statues du Sphinx qui mène à Karnak, le plus grand complexe de temples du pays. Un spectacle de Son & lumières raconte la riche histoire du site, illuminant couloirs et multiples salles.

Un vol en montgolfière est une excursion à ne pas manquer à Louxor, car il offre une expérience inoubliable et des vues à couper le souffle sur la « Cité des palais », le vaste désert du Sahara et les rives verdoyantes du Nil. Depuis les hauteurs, vous pouvez apercevoir des sites étonnants au-delà des limites de la ville, tels que le temple mortuaire d'Hatchepsout et les colosses de Memnon. Le vol en montgolfière dure généralement une heure et, pendant ce temps, vous serez témoin des couleurs étonnantes du ciel qui changent au fur et à mesure que le soleil se lève, jetant une lueur dorée sur le magnifique paysage en contrebas. Cette expérience n'est pas seulement impressionnante sur le plan visuel, elle offre également une perspective unique sur la ville et ses environs.

Pour plus d'informations : https://www.experienceegypt.eg/

L'Égypte est facilement accessible depuis la France grâce à de nombreuses liaisons aériennes : Il existe des vols directs vers Louxor, Hurghada et Charm El-Cheikh depuis Paris.

L'Office Égyptien du tourisme, créé en 1981, est un organisme de réglementation affilié au ministère du Tourisme. Sa mission est de stimuler le tourisme international en promouvant la riche histoire et la civilisation de l'Égypte et en mettant en avant les nombreuses attractions touristiques du pays. Il vise également à promouvoir le tourisme intérieur, à sensibiliser le public au tourisme dans tout le pays et à renforcer le lien entre les Égyptiens et leur patrimoine.

