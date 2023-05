MIEUX RÉPONDRE AUX ENJEUX SOCIAUX DU QUÉBEC L'ÉCOSYSTÈME DE L'INNOVATION SOCIALE SE RÉUNIT À RIVIÈRE-DU-LOUP





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Les acteurs et les actrices de l'innovation sociale étaient réunis à Rivière-du-Loup pour le Grand Rendez-vous de l'innovation sociale 2023, hier et aujourd'hui, pendant deux journées de conférences et d'ateliers.

Cet événement d'envergure avait pour objectif de mobiliser ce réseau de professionnel(le)s et chercheur(e)s pour affirmer l'importance de l'innovation sociale et sa capacité de répondre autrement et plus efficacement aux besoins et aux enjeux sociaux de la province.

Près de 130 participants de partout au Québec, des milieux privé, public, associatif et de la recherche, se sont donc réunis dans le Bas-Saint-Laurent pour approfondir certains thèmes émanant du Forum de l'innovation sociale organisé en 2021 par le RQIS, dans le cadre du Grand rendez-vous de l'innovation tenu par le gouvernement du Québec et le Conseil de l'innovation du Québec.

M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec, faisait d'ailleurs partie des conférenciers de renom de cette édition, ainsi que M. Laurent Levesque, directeur général de l'UTILE et lauréat du Prix innovation sociale 2022. Un dîner-conférence a aussi permis d'échanger sur le rôle de l'innovation sociale dans la création d'environnements physiques et sociaux plus inclusifs.

Quatre ateliers de discussion ont également eu lieu autour de la volonté d'inspirer, de co-créer et de mettre en lumière ce savoir-faire qui doit pouvoir bénéficier à l'ensemble de la société. Ils portaient notamment sur l'élaboration d'outils solides, et adaptés au contexte québécois, pour l'évaluation de l'innovation sociale ; sur la mise à l'échelle des innovations, pouvant leur permettre de mieux correspondre à l'ampleur des besoins et des problèmes qu'elles cherchent à résoudre ; sur le rapprochement entre le milieu de la recherche et celui du terrain, afin qu'ils puissent s'alimenter mutuellement ; ainsi que sur la collaboration de plusieurs écosystèmes différents pour renforcer leur potentiel d'innovation.

« Je suis très heureuse de voir la réalisation de cet événement, ici à Rivière-du-Loup. L'innovation sociale est une pratique qui gagne en intérêt un peu partout au Québec pour répondre à nos défis, sociaux, économiques et environnementaux. De plus, dans une perspective de développement régional et pour innover socialement, c'est primordial de créer en premier lieu, un milieu innovateur favorable, au renforcement des liens entre les acteurs socioéconomiques et les diverses composantes de notre région, comme avec Le Grand rendez-vous de l'innovation sociale », affirme Amélie Dionne, Députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata (Incluant Les Basques).

« Le Québec a prouvé qu'il constitue une société innovante, mais l'innovation sociale devrait être intégrée de manière plus structurante dans nos politiques publiques. Cette approche mobilise un nombre grandissant d'organisations et d'écosystèmes engagés dans l'élaboration de réponses efficaces à nos enjeux sociaux. Et ce Grand RDV est le seul lieu d'échange et de co-construction pour ce bassin hétérogène d'acteurs et d'actrices qui représentent une véritable force active de changement pour le Québec », affirme Stéphane Dubé, Adm.A., président du Réseau québécois de l'innovation sociale et directeur de l'Institut du Nouveau Monde.

LES CONFÉRENCIERS DE CETTE ÉDITION

Luc Sirois , innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l ' innovation du Québec

, innovateur en chef du Québec et directeur général du l innovation du Québec Laurent Levesque , directeur général de l ' UTILE et lauréat du Prix innovation sociale 2022

, directeur général de l UTILE et lauréat du Prix innovation sociale 2022 France Émond , directrice générale du TIESS, Vice-présidente du RQIS

, directrice générale du TIESS, Vice-présidente du RQIS Amélie Dionne , députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata Lucie Russbach , directrice générale du CRISPESH (Centre de recherche pour l ' inclusion des personnes en situation de handicap)

, directrice générale du CRISPESH (Centre de recherche pour l inclusion des personnes en situation de handicap) Laurent Odjick , directeur général de la SIRCAAQ (Société immobilière du Regroupement des centres d ' amitié autochtones du Québec)

, directeur général de la SIRCAAQ (Société immobilière du Regroupement des centres d amitié autochtones du Québec) Myriam Bravo , présidente du groupe étudiant EUMC-UQAM

Les partenaires

Le Grand RDV a été organisé par le Réseau québécois de l'innovation sociale (RQIS) en collaboration avec le LLio -- Centre collégial de transfert en innovation ouverte, les Offices jeunesse internationale du Québec, la Fondation Lucie et André Chagnon, l'Esplanade, la Transformerie et Cocoriko.

Pour en savoir plus sur cet événement, cliquez ici.

À propos de l'innovation sociale

Une innovation sociale est une nouvelle solution créative et durable, qui s'attaque à un enjeu social, produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et peut avoir une portée systémique.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos du RQIS

Le RQIS est un espace de partage et de mobilisation des savoirs et des expériences qui contribue à faire de l'innovation sociale un levier indispensable au développement durable du Québec. https://www.rqis.org/

