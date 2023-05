Avertissement - Circulation et accès au Stade Saputo perturbés pour le match du CF Montréal le samedi 27 mai en raison du Festival Fuego Fuego





Le CF Montréal invite ses partisans à prévoir plus de temps afin d'accéder au stade

MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le CF Montréal tient à informer que la circulation et l'accès autour du Stade Saputo seront perturbés pour le match du samedi 27 mai, à 19h30, contre l'Inter Miami CF, en raison du Festival musical Fuego Fuego, les 27 et 28 mai, sur le site du Parc olympique.

Le Club recommande à ses partisans :

Arrivez tôt! Les portes du Stade Saputo ouvriront à 18h00;

Privilégiez le transport collectif (Métro Viau et autobus);

Prévoyez plus de temps afin d'accéder au Stade Saputo.

En plus d'une circulation accrue et d'une affluence plus grande qu'à l'habitude aux abords du Parc olympique, le stationnement P5 (rue Viau) sera exceptionnellement fermé. Ce stationnement sera aussi fermé le mercredi 24 mai pour le match de demi-finale du Championnat canadien contre le Forge FC.



Les automobilistes seront dirigés vers le stationnement P4 (rue Sherbrooke Est) lors des deux matchs. Tous ceux ayant une passe de saison au P5 auront accès au P4.

SOURCE CF Montréal

19 mai 2023 à 12:37

