LE RHUM JAMAÏCAIN APPLETON ESTATE LANCE LE 17 YEAR OLD LEGEND, RENDANT HOMMAGE AU RHUM EMBLÉMATIQUE DU COCKTAIL MAI TAI ORIGINAL

Basé sur la formule originale du légendaire spiritueux, le 17 YEAR OLD LEGEND est un mélange exquis et historique qui offre un aperçu unique de l'histoire des cocktails

ST. ELIZABETH, Jamaïque, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Appleton Estate, leader mondial des rhums vieillis haut de gamme, annonce le lancement de l'édition limitée 17 Year Old Legend, une recréation exclusive et fidèle du légendaire rhum 17 Year Old élaboré par J. Wray & Nephew sur le domaine dans les années 1940. Le J. Wray & Nephew 17 Year Old est connu dans le monde entier pour avoir inspiré la création du cocktail Mai Tai. Ce rhum est devenu l'une des bouteilles les plus recherchées au monde et aujourd'hui, un hommage à cette légende de l'histoire des cocktails revient sur la scène mondiale sous la forme d'une édition limitée ? une bonne nouvelle pour les connaisseurs de rhum et les amateurs de cocktails classiques.

Le Appleton Estate 17 Year Old Legend est un emblème de l'histoire inégalée de la distillerie en matière d'élaboration de rhums vieillis exceptionnels. Se référant à des manuscrits et formules originaux, le légendaire Master Blender Joy Spence a créé cette édition spéciale en utilisant quatre distillats très rares mis de côté pour reposer sur le domaine afin de recréer au mieux le profil gustatif du précieux mélange doré. Le 17 Year Old Legend est le cadeau de l'une des plus anciennes rhumothèques du monde, et sera bientôt un joyau des plus belles collections de rhum. En raison de la rareté des distillats, seules 1 500 bouteilles sont disponibles dans le monde, et ne seront jamais produites de nouveau.

Pour les barmen à l'avant-garde du mouvement émergent des cocktails Tiki dans les années 1940, le J. Wray & Nephew 17 Year Old était l'un des rhums les plus recherchés au monde et constituait la référence en la matière, apprécié pour sa couleur dorée et ses notes de tête d'orange sensuelles et fumées. En 1944, en Californie, loin des rivages tropicaux de la Jamaïque, la légende veut que ce spiritueux exquis ait frappé l'imagination d'un barman de renom en particulier, Victor Bergeron, fondateur du célèbre bar Trader Vic's à San Francisco. Alors qu'il expérimentait avec des amis, on dit qu'il a pris une bouteille de rhum 17 Year Old, assemblé par J. Wray & Nephew, qui allait devenir son rhum de prédilection. Moyennement corsé, beau et doré, ses teintes évoquaient le soleil de la Jamaïque. Soucieux de ne pas surcharger ce mélange spécial, Victor l'a associé à une gamme subtile d'ingrédients, afin de compléter les notes de tête du rhum. Partagé avec ses amis de Tahiti, il fut déclaré « Maita'i roa a'e », c'est-à-dire « le meilleur », et c'est ainsi que naquit une légende.

Aujourd'hui, Appleton Estate est fier de rendre hommage à cet esprit durable. Produit dans la plus ancienne distillerie de rhum en activité en Jamaïque, ce mélange emblématique est vieilli pendant au moins 17 ans dans le climat fertile et tropical de l'île. Les rhums Appleton Estate vieillissent près de trois fois plus vite que les spiritueux vieillis dans des climats plus frais, ce qui permet de développer des arômes plus riches et plus complets sur une période plus courte. En réalité, l'âge minimum de 17 ans dans le climat tropical de la Jamaïque équivaut à plus de 50 ans de vieillissement dans un climat plus frais. Élaboré avec de l'eau jamaïcaine filtrée à la chaux, sans arômes ajoutés, le 17 Year Old Legend présente de riches notes de poire et de banane caramélisées, qui se mêlent à des notes chaleureuses de noix, de chêne et de plantes florales. Le corps généreux va crescendo et culmine dans une finale persistante et douce comme de la soie. Le précieux liquide est contenu dans la bouteille en verre emblématique de la marque, avec une interprétation tropicale des codes visuels d'Appleton Estate sur l'étiquette du goulot et dans le coffret-cadeau, illustrant le rôle de cette version en tant que véritable goût du luxe jamaïcain.

« Avec notre 17 Year Old Legend, nous savions que nous avions une histoire particulière à raconter », a expliqué Joy Spence, Master Blender chez Appleton Estate. « Ce projet a pris des années à se concrétiser et c'est vraiment l'un des plus grands défis de ma carrière. En recréant soigneusement le beau profil gustatif du rhum original, nous avons créé une expression qui rend hommage à notre propre patrimoine et à l'héritage du cocktail classique. »

1 500 bouteilles de cette expression spéciale ont été produites et sont disponibles à la vente. À compter du 17 mai 2023, 36 NFT échangeables contre des bouteilles d'Appleton Estate 17 Year Old Legend seront disponibles sur BlockBar.com. Appleton Estate a collaboré avec l'artiste visuelle jamaïcaine Oneika Russell pour créer l'oeuvre d'art de chaque NFT exclusif à BlockBar - une première pour Appleton Estate.

Le 17 Year Old Legend sera également disponible chez certains détaillants premium à partir de juin 2023, aux États-Unis, en Jamaïque, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en République tchèque, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Autriche, au Danemark, à Singapour, à Taïwan, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Japon et à Hong Kong, au prix de 500 $.

APPLETON ESTATE 17 YEAR OLD LEGEND MAI TAI

2 oz (60 ml) Appleton Estate 17 Year Old Legend

0,5 oz (15 ml) de jus de citron vert frais

0,5 oz (15 ml) de Curaçao orange

0,5 oz (15 ml) de sirop d'orgeat (amande)

Mélanger le tout dans un shaker rempli de glace (pilée ou en cubes)

Bien agiter et refroidir. Verser dans un double verre à l'ancienne.

Garnir d'une tranche de citron vert et d'un brin de menthe fraîche.

À PROPOS D'APPLETON ESTATE

Le domaine Appleton est niché au coeur de la Jamaïque, dans la magnifique et luxuriante vallée de Nassau. Depuis plus de 270 ans, nous élaborons des rhums authentiques et de qualité supérieure en suivant des traditions ancestrales transmises de génération en génération. De la canne à sucre au cocktail, nos rhums acclamés par la critique sont créés grâce à l'environnement, aux ingrédients et aux pratiques propres à notre domaine. Notre terroir, avec son climat idéal, son sol fertile et sa topographie, la source naturelle qui fournit l'eau pour la fermentation, la distillation, le vieillissement et l'assemblage se combinent pour produire des rhums délicieux et vivants, vifs et profonds avec des saveurs et des arômes complexes.

La collection de rhums Appleton Estate comprend le rhum Signature, le rhum 8-Year-Old Reserve, le rhum 12-Year-Old Rare Casks, le rhum 15-Year-Old Black River Casks et le rhum 21-Year-Old Nassau Valley Casks. Mettant en valeur le célèbre stock de rhum vieilli du domaine, des offres en édition limitée, telles que : le rhum 30-Year-Old Jamaica et 50-Year-Old Jamaican Independence Reserve. En outre, en 2017, Appleton Estate a lancé Joy Anniversary Blend, un rhum de 25 ans d'âge en édition limitée, pour célébrer le 20e anniversaire de Joy Spence, première femme maître assembleur dans l'industrie des spiritueux.

À PROPOS DU GROUPE CAMPARI

Le groupe Campari est un acteur majeur du secteur mondial des boissons, opérant dans plus de 190 pays à travers le monde, avec des positions de premier plan en Europe et sur le continent américain. Le groupe Campari a été fondé en 1860 et est aujourd'hui le sixième acteur mondial de l'industrie des spiritueux haut de gamme. Le portefeuille du groupe Campari, qui compte plus de 50 marques, comprend des spiritueux (son activité principale), des vins et des boissons non alcoolisées. Ses marques de renommée internationale comprennent Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turkey®, et Grand Marnier®. Le groupe Campari, dont le siège est à Sesto San Giovanni, en Italie, possède 22 usines dans le monde et dispose de son propre réseau de distribution dans 22 pays. Le groupe Campari emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001. Pour plus d'informations : www.camparigroup.com. Veuillez profiter de nos marques de manière responsable.

