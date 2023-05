Le Bangladesh lève les prescriptions en matière de fumigation sur le coton américain suite à une tournée du coton américain parrainée par le CCI





WASHINGTON, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- La visite d'une délégation du ministère de l'Agriculture du Bangladesh parrainée par le Cotton Council International (CCI) aux États-Unis du 30 octobre au 5 novembre 2022, associée aux efforts indispensables du bureau du Foreign Agricultural Service (FAS) du ministère américain de l'Agriculture (USDA) à Dhaka, a finalement convaincu le gouvernement du Bangladesh d'assouplir les exigences en matière de fumigation imposées depuis près de cinq décennies aux importations de coton américain.

Ce changement éliminera un obstacle important à l'exportation du coton américain vers le Bangladesh et permettra aux filatures bangladaises de gagner du temps et de l'argent alors qu'elles se tournent vers les États-Unis pour répondre à leurs besoins en importation de fibres de coton. Les usines bangladaises ont payé plus d'un million de dollars par an pour couvrir les coûts de fumigation inutiles imposés au coton importé des États-Unis.

Les exportateurs américains continueront à utiliser les certificats phytosanitaires générés par l'APHIS, mais en vertu de la nouvelle réglementation, le certificat contiendra des termes supplémentaires confirmant qu'aucun charançon du coton vivant ne se trouve dans les balles de coton américain. L'APHIS publiera des instructions révisées à l'intention des exportateurs.

La décision des ministères de l'Agriculture et du Commerce du Bangladesh de lever les exigences de fumigation a été prise après que six membres de la délégation du ministère de l'Agriculture du Bangladesh ont participé à une visite du coton américain parrainée par le CCI et coordonnée par le National Cotton Council (NCC). La délégation a appris pourquoi les balles de coton américain n'abritent pas de charançons de coton vivants, notamment en examinant le programme d'éradication du charançon du coton mis en place avec succès par l'industrie cotonnière américaine, ainsi que ses techniques modernes de récolte du coton et d'égrenage standardisé.

Le Bangladesh est actuellement le deuxième importateur mondial de coton, selon l'analyse du marché mondial du FAS du ministère américain de l'Agriculture (USDA) en mai 2023. Bien que le Bangladesh produise du coton à l'échelle nationale, cette production ne représente que 1 % ou moins de la demande totale.

Le Bangladesh était l'un des 10 premiers marchés d'exportation pour le coton américain en 2022, avec des exportations évaluées à 477,07 millions de dollars (https://www.fas.usda.gov/regions/bangladesh).

Le Cotton Council International (CCI) est une association commerciale à but non lucratif qui promeut la fibre de coton américaine et les produits manufacturés en coton dans le monde entier grâce à notre marque COTTON USAtm. Notre portée s'étend à plus de 50 pays par le biais de 20 bureaux dans le monde. Avec plus de 65 ans d'expérience, la mission du CCI est de faire du coton américain la fibre préférée des usines/fabricants, des marques/détaillants et des consommateurs, en commandant une prime à valeur ajoutée qui assure la rentabilité de l'industrie cotonnière américaine et stimule la croissance des exportations de fibres, de fils et d'autres produits de coton. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cottonusa.org.

19 mai 2023 à 11:40

