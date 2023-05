Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Le gouvernement du Québec invite la population à porter une attention particulière à la façon dont elle consomme l'eau potable





QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - L'arrivée du temps chaud et ensoleillé, c'est aussi le début des préparations de la cour pour la saison estivale, impliquant le nettoyage des terrains et le remplissage des piscines. La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en profite pour rappeler l'importance de consommer l'eau potable de façon consciente et responsable lors de ces tâches d'entretien extérieur.

Durant la période estivale, les quantités d'eau utilisées par les ménages québécois peuvent doubler, en raison des usages extérieurs qui s'ajoutent à ceux faits dans la maison. En plus de représenter des coûts élevés pour les municipalités, la surconsommation d'eau potable affecte la capacité de traitement des infrastructures et peut mener à des avis de restriction d'utilisation de l'eau due aux sécheresses.

Plusieurs gestes simples à poser pour réduire sa consommation d'eau potable

À cet effet, par le biais de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, le Ministère propose aux Québécoises et Québécois sur son site Web plusieurs astuces permettant de ne pas gaspiller l'eau potable.

Par exemple, il est possible de réduire, voire d'éviter l'usage de l'eau potable pour laver le revêtement extérieur de sa résidence ou son stationnement, entre autres en utilisant une brosse et un balai plutôt qu'un tuyau d'arrosage, ou en optant pour de l'eau de pluie récupérée.

De bonnes pratiques sont également à mettre en oeuvre pour l'entretien de la piscine ou du spa. Il est notamment suggéré de procéder à l'ouverture de la piscine tôt au printemps sans vidanger l'eau, de ne pas remplir la piscine à plus de 15 centimètres du bord, de réduire l'évaporation de l'eau en la couvrant d'une toile ou encore en maintenant la température en dessous de 29 °C, ainsi que de surveiller et de réparer les fuites. Rappelons que la majorité des municipalités encadrent, à l'aide de règlements propres à chacune, l'utilisation de l'eau potable sur leur territoire, et qu'il est important de s'y conformer.

Citations :

« Avec le retour des beaux jours, il faut porter une attention particulière à la façon dont on consomme l'eau potable, lors de l'entretien des terrains ou encore du remplissage des piscines. On doit toutes et tous prendre conscience que l'eau qui sort du boyau est une eau traitée pour être potable, et que cela représente des coûts importants pour les municipalités. J'invite toute la population à adopter des pratiques responsables pour économiser l'eau potable. Notre or bleu est une ressource limitée et nous devons agir ensemble pour le préserver. D'ailleurs, je félicite les villes et municipalités du Québec qui participent à l'atteinte des cibles de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avec les changements climatiques que nous connaissons, incluant la hausse des périodes de sécheresse, une consommation plus responsable de l'eau potable peut contribuer à assurer sa pérennité et à réduire la pression sur nos installations municipales. Les municipalités sont pleinement conscientes de leurs responsabilités et mettent en place plusieurs initiatives dans les différentes régions du Québec afin de mobiliser la population vers une utilisation plus durable de l'eau, par exemple en encourageant la récupération de l'eau de pluie. Ensemble, nous pouvons réellement favoriser la conservation de cette richesse. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« Les gouvernements de proximité jouent un rôle essentiel pour sensibiliser la population à l'importance d'économiser l'eau potable. Je félicite les membres de l'UMQ pour leur contribution à l'atteinte des objectifs de la Stratégie et je les encourage à poursuivre leurs efforts. »

Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes

Faits saillants :

La Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 (SQEEP) vise à améliorer le bilan partout au Québec en matière de distribution et de consommation d'eau potable.

Dans le cadre de la SQEEP, le gouvernement du Québec rend disponibles des trucs et astuces pour diminuer la consommation d'eau résidentielle.

À l'intention des municipalités, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation rend également disponible une boîte à outils comprenant des visuels et des affiches pour sensibiliser la population aux gestes à poser en matière d'économie d'eau potable.

