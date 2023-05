Déclaration - Journée internationale de la diversité biologique 2023





GATINEAU, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante aujourd'hui.

« Les Canadiens sont des amants de la nature. D'un océan à l'autre, nous vivons dans un vaste et magnifique environnement naturel qui est une source de fierté nationale, et nous sommes prêts à nous battre pour le protéger. La nature nous fournit une multitude de ressources sur lesquelles nous comptons, et le déclin rapide de la biodiversité menace les fondements de notre économie, de notre sécurité alimentaire, de notre santé et de notre qualité de vie.

« Le 22 mai, nous célébrerons la Journée internationale de la diversité biologique, et le thème de cette année, « De l'accord à l'action : reconstruire la biodiversité », s'appuie sur les résultats de la COP15. Le Canada a agi en véritable chef de file en organisant conjointement la COP15 et en y négociant un accord mondial en décembre 2022; il est maintenant temps de poursuivre les efforts en nous concentrant sur une approche visant l'ensemble de la société pour atteindre nos ambitieux objectifs de protection de la nature.

« L'historique Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal vise à préserver la nature à l'échelle mondiale ainsi qu'à freiner la perte de la biodiversité et à inverser cette tendance d'ici 2030 afin de placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d'ici 2050. Selon ce qui est prévu, les pays doivent présenter leurs plans de mise en oeuvre d'ici la COP16, en 2024, reconnaissant qu'il faut agir de toute urgence pour protéger la nature. Il n'y a pas de temps à perdre.

« Le Canada fait preuve de leadership en étant l'un des premiers pays à élaborer et à mettre en oeuvre sa stratégie nationale. Le 15 mai 2023, nous avons lancé des consultations sur la Stratégie 2030 pour la biodiversité du Canada et mobilisé à cette fin tous les ordres de gouvernement, les groupes autochtones, les intervenants clés, les organismes non gouvernementaux, le milieu universitaire, les femmes, les jeunes et les communautés locales. Nous poursuivons nos efforts afin d'atteindre l'objectif de protection de la biodiversité que le Canada défend avec constance : protéger au moins 30 p. 100 des terres et des océans de la planète d'ici 2030.

« Ces consultations précèdent la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'environnement qui se tiendra plus tard en mai, dans le cadre de laquelle j'inviterai les provinces et les territoires à appuyer l'objectif national de protection de la biodiversité par la prise de mesures rapides et adéquates d'ici 2030, dans leurs propres administrations. Le Canada encourage aussi les autres pays à présenter leurs stratégies nationales pour la biodiversité sans délai.

« Notre pays étant vaste et riche en biodiversité, nous stimulons la prise de mesures à l'échelle mondiale au moyen d'investissements et d'une ambition sans précédent lors des négociations internationales. Nos engagements et nos investissements annoncés à la COP15 témoignent de notre grand leadership en matière de rétablissement de la nature. En voici quelques exemples :

Un investissement pouvant atteindre 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par les Autochtones, dans le cadre d'un modèle de financement novateur, le financement de projets pour la permanence, qui mise sur le partenariat pour cerner des objectifs communs afin de protéger la nature.





Un nouvel investissement supplémentaire de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à protéger la nature.





Un financement de 255 millions de dollars pour soutenir des projets visant à aider les pays en développement à s'assurer d'un avenir solide, notamment en luttant contre les changements climatiques, en protégeant la nature et en soutenant des économies locales résilientes.





La réalisation de progrès vers l'interdiction des plastiques à usage unique néfastes au Canada.





Un financement supplémentaire de 227,5 millions de dollars pour soutenir la restauration et la conservation des océans, ainsi que la recherche scientifique dans ce domaine partout au Canada.





Le Canada organisera la prochaine Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, lors de laquelle les gouvernements devraient lancer le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité.



« Nous devons agir rapidement pour mettre un terme à la perte de biodiversité et à la dégradation des écosystèmes. Si nous donnons tous suite à l'appel lancé cette année à l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique, nous reconstruirons la biodiversité. La nature et les générations futures comptent sur nous tous. »

