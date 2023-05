Hedosophia European Growth publie son rapport annuel 2022





Hedosophia European Growth (la « Société ») publie aujourd'hui son rapport annuel pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris ses états financiers vérifiés (le « Rapport annuel »).

Le Rapport annuel peut être téléchargé depuis la section « Documents » du site Web de la Société, accessible via le lien suivant : https://www.hedosophiaeuropeangrowth.eu/hega-documents-confirmed/.

Mise à jour du calendrier indicatif

À la suite du communiqué de presse de la Société daté du 3 mai 2023, le paiement du produit du rachat aux porteurs de parts et d'actions ordinaires sera effectué le 24 mai 2023 (au lieu du 23 mai 2023 tel qu'initialement communiqué).

À propos d'Hedosophia European Growth

La Société est une société d'acquisition à vocation spécifique avec pour mission d'identifier une opportunité d'investissement unique au sein de secteurs à caractère technologique et ayant bénéficié de fortes tendances macroéconomiques sous-jacentes. La Société est soutenue par Hedosophia Group Limited, un investisseur mondial dans des sociétés technologiques de premier plan.

La Société est enregistrée au registre des entreprises sous le numéro 370531 et a son siège social à Grand Cayman, aux îles Caïmans.

De plus amples informations sur la Société, y compris le prospectus d'introduction en bourse de la Société daté du 12 mai 2021, qui a été approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten), sont disponibles sur le site web de la Société : https://www.hedosophiaeuropeangrowth.eu.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué contient des informations considérées comme des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché.

Ce communiqué et le Rapport annuel peuvent comporter des énoncés prospectifs, qui se basent sur les attentes et les projections actuelles de la Société concernant un regroupement d'entreprises ou une liquidation, l'activité, l'économie et d'autres conditions futures de la Société et ne sont valables qu'à la date des présentes. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prévisionnelle, y compris les termes « pense », « vise à », « prévoit », « continue », « estime », « planifie », « projette », « anticipe », « s'attend à », « a l'intention de », les conjugaisons au futur et au conditionnel, leurs variations négatives ou une terminologie comparable, ou par des discussions de stratégie, de plans, d'objectifs, de buts, d'événements ou d'intentions futurs. Les énoncés prospectifs présentent souvent un écart sensible avec les résultats réels. Les énoncés prospectifs reflètent le point de vue actuel de la Société à l'égard d'événements futurs et sont assujettis à des risques liés à des événements futurs et à d'autres risques, incertitudes et hypothèses liés aux activités de la Société, aux résultats d'exploitation, à la situation financière, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance ou aux stratégies. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés et la Société ne s'engage pas à les mettre à jour.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 mai 2023 à 10:45

