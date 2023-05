Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse investissent dans de nouvelles infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées à Kentville





KENTVILLE, NS, le 19 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse et Sandra Snow, mairesse de la Ville de Kentville, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 9,7 millions de dollars pour la construction de nouvelles infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées à Kentville.

Grâce à cet investissement, la ville de Kentville installera de nouvelles conduites de distribution d'eau, des conduites de collecte des eaux usées et un système de gestion des eaux pluviales. Elle remplacera également un réservoir d'eau et une usine de traitement sous la future route de liaison Donald E. Hiltz, qui reliera le parc d'affaires de Kentville à l'avenue Prospect. Cet investissement augmentera la capacité de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales tout en ouvrant de nouveaux terrains pour la construction de logements à Kentville.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Investir dans l'amélioration des installations de traitement des eaux usées et de l'eau potable est un élément important de la réalisation de la priorité de notre gouvernement, qui est de bâtir des collectivités dynamiques et durables. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer un financement fédéral de plus de 3,8 millions de dollars pour soutenir ce projet, qui améliorera l'accès à l'eau potable pour les résidents de Kentville. Avec des projets comme celui-ci, non seulement nous préservons la santé publique et protégeons l'environnement, mais nous dotons également les collectivités de l'infrastructure dont elles ont besoin pour assurer la croissance démographique et la reprise économique. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui est un grand jour pour la Ville de Kentville. Cet investissement permettra d'ouvrir une vaste zone à la demande de logements et à d'autres possibilités pour les années à venir. S'appuyant sur des années de demande de logements dans la communauté, il s'agit d'une zone idéale pour développer davantage. »

John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« La ville de Kentville est prête pour la croissance et la prospérité. En accordant ce financement, nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial reconnaissent notre engagement. Le connecteur Donald E. Hiltz augmentera les possibilités qui favorisent la croissance et la prospérité de notre ville, y compris la prospérité sociale. Le potentiel est à notre portée, alors que nous prévoyons utiliser le terrain à des fins commerciales, résidentielles et récréatives. Nous restons fidèles à notre promesse, qui est d'être une bouffée d'air frais. »

Sandra Snow, mairesse de la Ville de Kentville

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 893 200 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 3 244 333 $ et que la Ville de Kentville contribue 2 595 467 $.

investit 3 893 200 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 3 244 que la Ville de contribue 2 595 467 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a investi dans 39 projets ou groupes de projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 68,2 millions $ et une contribution provinciale totale de près de 57,4 millions $.

a investi dans 39 projets ou groupes de projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 68,2 millions $ et une contribution provinciale totale de près de 57,4 millions $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

