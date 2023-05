Le Canada investit dans la revitalisation du couvert arboré de Broadway, à Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 19 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor et député de Saint Boniface-Saint Vital, et Scott Gillingham, maire de Winnipeg, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 5,4 millions de dollars pour soutenir le projet Trees on Broadway.

Broadway est une rue historique située au centre-ville de Winnipeg. La santé des arbres qui bordent cette rue animée s'est détériorée pour diverses raisons au cours des dernières années.

Le financement permettra de restaurer le couvert arboré de Broadway. Le projet consistera à améliorer et à renforcer le système de drainage des racines sur 30 000 mètres carrés de forêt urbaine le long de ce corridor. Ces travaux permettront la bonne croissance des quelque 75 arbres plantés, et donc la réduction des effets des îlots de chaleur, un phénomène causé par le fait que les surfaces urbaines - comme les bâtiments et les routes - absorbent et émettent plus de chaleur que la plupart des surfaces naturelles. En diminuant les îlots de chaleur, nous pouvons réduire les coûts énergétiques, la pollution de l'air, ainsi que les maladies et la mortalité liées à la chaleur.

Broadway bénéficiera également d'une amélioration de la gestion des eaux pluviales, ce qui renforcera la résilience aux inondations de la collectivité. Après ces travaux, le public disposera d'un meilleur accès, grâce à l'amélioration des trottoirs et d'autres éléments conçus pour les piétons. Les résidents pourront ainsi profiter du centre-ville de Winnipeg en utilisant cette rue animée aujourd'hui et à l'avenir.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada stimule l'économie de notre pays, crée des collectivités résilientes et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Les phénomènes météorologiques extrêmes étant de plus en plus fréquents, il est plus important que jamais de bâtir des collectivités plus résilientes afin d'atténuer les effets des changements climatiques et de s'y adapter. En partenariat avec la Ville de Winnipeg, nous veillerons à ce qu'un couvert arboré en santé s'étende le long de la rue historique Broadway à Winnipeg. Nous continuerons de soutenir des projets comme celui-ci, qui permettent de protéger notre environnement et de soutenir des collectivités saines et résilientes pour les années à venir. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor et député de Saint Boniface-Saint Vital, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il y a plus d'un siècle, les dirigeants de notre ville ont eu la judicieuse idée de planter ces ormes majestueux, qui sont devenus l'un des emblèmes de notre centre-ville. L'investissement d'aujourd'hui permettra de protéger et de revitaliser le couvert arboré de Broadway afin qu'il continue de resplendir pendant des générations. »

Scott Gillingham, maire de la Ville de Winnipeg

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 090 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de la Ville de Winnipeg s'élève à 2 331 000 $.

investit 3 090 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de la Ville de s'élève à 2 331 000 $. Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature des Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée. Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature des ententes de subvention ou de contribution.

