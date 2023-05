Festivals et événements estivaux - Le gouvernement du Québec accorde près de 295 000 $ au Piknic Électronik





MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer près de 295 000 $ au Piknic Électronik, qui commence ce dimanche et se déroule jusqu'au 1er octobre prochain à Montréal.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce.

C'est depuis 2003 que les amatrices et amateurs de musique électronique peuvent profiter de l'ambiance festive du Piknic Électronik. Reconnu à l'international pour sa programmation variée qui met à l'honneur autant des DJ émergents que de renom, le festival se tient tous les dimanches au parc Jean-Drapeau.

Citations :

« L'industrie touristique est un moteur économique important; les événements comme le Piknic Électronik y contribuent grandement, tout comme ils font rayonner notre culture. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de s'associer au succès de ce rendez-vous musical. En accueillant les plus grands noms, le Piknic Électronik favorise la reconnaissance internationale de Montréal et du Québec à titre de destination touristique de choix. Bravo aux organisatrices et organisateurs, qui orchestrent cet événement de main de maître, assurant ainsi un été éclaté et coloré dans la métropole! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière



« Le Piknic Électronik anime les dimanches du parc Jean-Drapeau depuis maintenant 20 étés. L'événement est devenu un rendez-vous phare dans le calendrier des festivalières et festivaliers de la métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 233 000 $ au Piknic Électronik dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du Piknic Électronik en accordant une somme de 60 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes :

19 mai 2023 à 08:03

