Hisense lance les nouveaux téléviseurs U8 et ULED X en Afrique du Sud





QINGDAO, Chine, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, la marque technologique grand public, a annoncé le lancement de ses nouveaux téléviseurs ULED X et U8 dans la région de l'Afrique du Sud.

En 2022, Hisense TV s'est classée au deuxième rang des livraisons mondiales de téléviseurs et, en avril de cette année, les ventes de téléviseurs Hisense sur le marché sud-africain étaient les premières du secteur.

L'ULED X de 110 pouces d'Hisense, qui a été dévoilé pour la première fois au Consumer Electronics Show (CES) de cette année, offre des systèmes optiques de pointe, un traitement d'images extraordinaire et des technologies d'affichage de pointe. De même, la nouvelle gamme de téléviseurs U8 promet d'apporter une expérience visuelle et audio améliorée aux consommateurs sud-africains dans tout le pays.

Hisense s'engage également à investir localement en offrant une formation professionnelle à la population locale dans le parc industriel de l'Afrique du Sud. Cela permet aux habitants de sortir des quartiers défavorisés et de devenir des travailleurs industriels qualifiés. À l'heure actuelle, Hisense a créé plus de 1 000 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects pour la population locale en Afrique du Sud.

S'exprimant à l'occasion de la conférence de presse organisée à Johannesburg, Jerry Liu, vice-président d'Hisense International, a déclaré : « Depuis son entrée sur le marché sud-africain il y a 20 ans, l'entreprise n'a cessé de croître et d'étendre sa présence dans tout le pays. En 2022, nous avons atteint une notoriété de 98 % sur ce marché, faisant passer notre capital de marque de 125 à 236. Cela est en partie dû au fait que nous attachons une grande importance à l'ESG. Nous poursuivons le développement de produits verts, sains, à faible consommation d'énergie et de la protection de l'environnement, en veillant à ce que Hisense reste une entreprise soucieuse de l'environnement. »

Il a continué : « Hisense pratique depuis longtemps des activités d'aide sociale en Afrique du Sud, en plaidant continuellement pour le bien social. Le projet de parc industriel de Hisense en Afrique du Sud a été sélectionné comme exemple de coopération Sud-Sud par l'UNOSSC. En 2022, Hisense s'est associée à la FIFA pour organiser l'événement caritatif « Disappearing Pitch » afin d'attirer l'attention sur le réchauffement climatique et d'apporter une aide pratique à la communauté. Notre promesse est de continuer à contribuer à la croissance des générations à venir, avec le pouvoir de la science et de la technologie pour améliorer la qualité de vie de chacun. »

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers et d'électronique grand public. L'activité de Hisense couvre les produits multimédias (en mettant l'accent sur les téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les informations informatiques intelligentes. Récemment, Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.

19 mai 2023 à 07:53

