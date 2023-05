KX ANNONCE LA MISE EN PLACE DE KDB INSIGHTS COMME SERVICE ENTIÈREMENT GÉRÉ SUR AMAZON FINSPACE





Ce nouveau service exploité sur AWS améliore l'expérience des utilisateurs et réduit les coûts d'exploitation en éliminant la configuration et la maintenance manuelles

NEW YORK & LONDRES, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- KX, créateur de kdb+, la base de données de séries temporelles et analytiques la plus fiable du secteur, annonce aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour rendre kdb Insights disponible en tant que service entièrement géré sur Amazon FinSpace. Managed kdb Insights permet aux banques d'investissement et aux fonds spéculatifs de lancer, configurer, exécuter et mettre à l'échelle les charges de travail d'analyse et d'IA les plus importantes des marchés financiers, telles que la tarification des options, l'analyse des coûts de transaction et le back-testing, en quelques clics seulement. Les entreprises qui utilisent déjà des applications reposant sur kdb Insights peuvent facilement les migrer vers AWS en quelques jours, au lieu des mois nécessaires à l'exécution des applications sur site, sans modifier leurs requêtes ou leurs flux de travail. Elles pourront également continuer à déployer les applications et les données en bénéficiant de l'agilité, de l'évolutivité, de la haute disponibilité et de la sécurité d'AWS.

Les acteurs des marchés financiers s'appuient sur l'exécution de requêtes très performantes sur des données de marché en temps réel, des pétaoctets de données historiques et des données provenant de centaines de sources pour acquérir un avantage concurrentiel. Ces requêtes sont utilisées pour des opérations critiques telles que l'analyse des coûts de transaction, l'évaluation des options, la simulation de marché et le calcul des risques. Les sociétés de services financiers ont cherché un moyen plus efficace de déployer et d'exécuter kdb Insights pour leur permettre de s'adapter à la volatilité du marché et aux besoins professionnels, d'assurer la disponibilité pendant les heures critiques de négociation du marché et de réduire le travail nécessaire pour exploiter ces charges de travail critiques.

En utilisant Amazon FinSpace avec Managed kdb Insights, les institutions financières peuvent démocratiser leurs charges de travail analytiques kdb les plus performantes et étendre leur portée aux front, middle et back-offices en incorporant et en accélérant facilement les bases de code Python et SQL. Ces changements améliorent l'expérience utilisateur et l'intégration avec d'autres services AWS, tout en réduisant de manière considérable les coûts d'exploitation de kdb Insights en éliminant la configuration manuelle, les opérations et la maintenance. Les entreprises n'ont plus à se préoccuper de la gestion de l'infrastructure sous-jacente qui alimente leurs charges de travail analytiques. Grâce à kdb Insights exécuté sur le cloud AWS, les banques d'investissement et les fonds spéculatifs peuvent éviter d'importants achats d'infrastructure initiaux en payant à l'utilisation pour le calcul et le stockage de kdb. La mise à l'échelle automatique et la haute disponibilité intégrée permettent aux applications kdb de s'adapter aux conditions volatiles du marché et de répondre aux demandes de nouvelles capacités d'analyse des équipes commerciales en quelques heures au lieu de plusieurs mois.

Les principales banques d'investissement et gestionnaires d'actifs ont testé Amazon FinSpace avec Managed kdb Insights et ont fait part de leurs commentaires pour s'assurer que l'offre répondait à leurs nombreux cas d'utilisation. Le déploiement de kdb Insights sur Amazon FinSpace réduira les coûts opérationnels et offrira une plus grande évolutivité et une plus grande souplesse lors de la fourniture d'applications kdb pour leurs activités.

« Grâce à Amazon FinSpace avec Managed kdb Insights, les institutions financières peuvent désormais mettre en place des applications kdb à grande échelle pour le traitement et l'analyse des données de marché en quelques clics seulement, a déclaré Saman Michael Far, vice-président de la technologie des services financiers chez AWS. Nous considérons qu'il s'agit d'un tournant pour nos clients des marchés financiers, car le transfert du coeur de leurs analyses de données de marché vers le cloud garantira que leurs analyses les plus critiques sont disponibles en cas de besoin et leur offrira une capacité pratiquement illimitée d'expérimenter avec leurs analyses et d'obtenir des informations. »

Ashok Reddy, PDG de KX, a ajouté : « Les plus grandes banques et fonds spéculatifs du monde font confiance à KX pour gérer des milliards de transactions et des milliers de milliards de dollars chaque jour. Avec le lancement de kdb Insights sur Amazon FinSpace, nos clients peuvent bénéficier d'excellents rapports prix/performances grâce aux capacités de pointe de notre technologie Data Timehouse et à la puissance d'AWS. »

Pour commencer à utiliser Amazon FinSpace avec Managed kdb Insights, rendez-vous sur https://kx.com/partners/aws et pour plus d'informations sur le lancement, lisez https://aws.amazon.com/blogs/industries/introducing-amazon-finspace-with-managed-kdb-insights/ .

À propos de KX

Notre mission est d'accélérer la vitesse des données et l'innovation commerciale axée sur l'IA afin de permettre aux clients de se transformer en entreprises intelligentes en temps réel. Conçu pour les environnements de données les plus exigeants, notre logiciel Data Timehouse est approuvé par les meilleures banques d'investissement et fonds spéculatifs du monde, ainsi que par les principales entreprises des secteurs des sciences de la vie et de la santé, des semi-conducteurs, des télécommunications et manufacturier.

Au coeur de notre technologie se trouvent la base de données de séries temporelles et le moteur d'analyse, indépendamment référencé comme le plus rapide sur le marché. Il peut traiter et analyser des séries chronologiques et des données historiques à une vitesse et à une échelle inégalées, permettant aux développeurs, aux scientifiques des données et aux ingénieurs des données de créer des applications axées sur les données à haute performance et de charger leurs outils d'analyse préférés dans le cloud, sur site ou en périphérie.

En fin de compte, notre technologie permet de découvrir des renseignements plus riches et exploitables afin d'accélérer la prise de décisions, ce qui stimule l'avantage concurrentiel et la croissance transformatrice pour nos clients.

KX opère à partir de plus de 15 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, consultez le site www.kx.com ou contactez : [email protected]

19 mai 2023 à 06:11

