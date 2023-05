Le gouvernement du Québec et la Municipalité de Saint-Siméon reconstruiront le pont du chemin de Port-au-Persil





QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, annoncent que les travaux de reconstruction du pont situé sur le chemin de Port-au-Persil, à Saint-Siméon, commenceront au début juin. Une entente de collaboration conclue entre le Ministère et la Municipalité prévoit la reconstruction du pont, mais aussi l'empierrement du talus et des berges de la rivière du Port au Persil.

Par son appui, le gouvernement répond favorablement à une demande du milieu visant à améliorer les capacités hydrauliques du pont et à limiter les risques d'inondation lors des crues printanières. Le projet sera d'une durée d'environ 20 semaines, et le pont devrait être remis en service à l'automne 2023.

Citations

« Une fois de plus, votre gouvernement s'est montré à l'écoute des besoins de la population et des municipalités. Cette nouvelle structure permettra d'améliorer la sécurité de tous dans cet important secteur touristique. Je tiens à remercier la Municipalité de Saint-Siméon pour sa grande collaboration et son engagement dans la réalisation de ce projet. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Port-au-Persil est un attrait touristique incomparable. Cette entente de collaboration permettra d'améliorer le réseau routier, au bénéfice des résidentes et résidents du secteur, et de valoriser ce joyau incontournable de Charlevoix. Je me réjouis que notre gouvernement contribue ainsi à la qualité de vie des résidents de ce beau coin de pays. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Je salue l'excellente collaboration des autorités gouvernementales. Cette annonce est pour nous le résultat concluant des démarches entreprises pour contrer les effets climatiques et assurer la sécurité de nos citoyennes et citoyens. Le secteur de Port-au-Persil, lequel fait partie des plus beaux villages au Québec, est très achalandé par les nombreux touristes qui viennent contempler le magnifique paysage montagneux. »

Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon

Faits saillants

L'entente de collaboration faisant du Ministère le maître d'oeuvre des travaux, ceux situés hors de son emprise (construction d'un enrochement des berges) seront intégrés au projet de reconstruction du pont.

L'empierrement du talus et des berges est nécessaire afin d'améliorer la résistance aux crues ainsi que l'écoulement des eaux vers le pont.

19 mai 2023 à 06:01

