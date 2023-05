Pour les régions - Québec inaugure un bloc endoscopique à l'Hôpital de Montmagny

Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, accompagnée du député de Joliette, François St-Louis,...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Maskinongé, Simon Allaire, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et du ministre de la...

Dans la foulée des actions du gouvernement afin de faciliter le soutien à domicile des personnes plus vulnérables, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce une bonification de 15 millions de dollars...