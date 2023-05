/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra une séance d'information technique au sujet des « produits chimiques éternels » et de la version provisoire du rapport sur la situation des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques/





GATINEAU, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que des hauts fonctionnaires d'Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada tiendront ensemble une séance d'information technique bilingue au sujet de la version provisoire du rapport sur la situation des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA), qui comporte une évaluation préliminaire des risques pour l'environnement et la santé humaine.

Parfois appelées les « produits chimiques éternels », les SPFA forment une famille de substances synthétiques hautement persistantes qui entrent dans la composition d'un large éventail de produits courants comme les emballages alimentaires, les textiles et les cosmétiques.

La séance a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

Activité : Séance d'information technique en téléconférence Date : Le vendredi 19 mai 2023 Heure : 10 h (HAE) Lieu : En téléconférence

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour obtenir les codes d'accès et être ajoutés à la liste des gens désirant recevoir les documents sous embargo.

Remarque : Pour optimiser la qualité du son, les journalistes qui veulent poser des questions sont priés d'utiliser des écouteurs ou un casque d'écoute dotés d'un microphone, si possible. Il faudrait éviter d'utiliser le mode mains libres.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

19 mai 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :