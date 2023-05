Mois de la sensibilisation à la maladie de Lyme - L'incroyable histoire de François-Olivier Mc Duff





SHERBROOKE, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Fonder sa propre entreprise en recherche médicale afin d'accélérer le diagnostic des maladies infectieuses rares et la financer à même les profits d'une seconde entreprise du domaine agroalimentaire : c'est l'exploit réalisé par François-Olivier Mc Duff, propriétaire de Raspberry Scientific et de la Vinaigrerie Artisanale Mc Duff. Loin de reculer, le Sherbrookois s'apprête aujourd'hui à doubler la mise afin de réussir son ambitieuse mission : vaincre la maladie de Lyme.

L'accès au diagnostic, un parcours du combattant pour les malades

Les dédales auxquels sont confrontés les malades atteints d'une maladie infectieuse rare, il les connait trop bien : ayant contracté la maladie de Lyme en 2005 lors d'un voyage en Nouvelle-Angleterre pour souligner l'obtention de son grade de maitre en pharmacologie, François-Olivier Mc Duff a lui-même dû attendre plus de 14 ans avant d'obtenir un diagnostic clinique, et ce, malgré des symptômes pourtant évidents.

Raspberry Scientific : de la vision à l'action

Après plusieurs années de souffrance, l'idée d'une nouvelle méthode permettant de diagnostiquer systématiquement les maladies infectieuses rares transmises par les insectes piqueurs telle la maladie de Lyme lui vient. Il se fait alors la promesse que cette technologie révolutionnaire verra le jour coûte que coûte. Pendant 6 ans, il rassemble les ressources nécessaires pour fonder Raspberry Scientific inc., une entreprise de recherche médicale qui aura pour mission de mettre en oeuvre sa vision.

Vinaigrerie Mc Duff : des profits 100 % réinvestis dans la recherche

Afin de s'assurer que son entreprise naissante ait les moyens de ses ambitions, Monsieur Mc Duff fonde, en 2017, une division agroalimentaire qui servira de pilier financier à ses efforts de recherche : la Vinaigrerie Mc Duff venait de naître. Après deux ans de mise au point, les premiers vinaigres de la jeune entreprise sont enfin embouteillés à Sherbrooke. Aujourd'hui disponible en 4 saveurs et 5 formats, la gamme de produits offre des alternatives locales et compétitives autant pour les vinaigres traditionnels que pour les balsamiques, les Xérès (Sherry) ou les vinaigres de fantaisie.

Nouveau partenariat avec l'Association québécoise de la maladie de Lyme

Plus que jamais convaincu, François-Olivier Mc Duff a décidé de faire cette année un pas supplémentaire dans son combat contre la maladie. Pour souligner le mois de la sensibilisation à la maladie de Lyme, la Vinaigrerie Mc Duff s'engage, pour chaque bouteille et coffret de vinaigre vendu durant le mois de mai, à verser 1,00 $ à l'Association québécoise de la maladie de Lyme pour l'aider dans son importante mission de sensibilisation de cette affliction encore méconnue. Une initiative qui tombe à point, alors que la saison des barbecues et des salades fraîches est à nos portes ! Il est possible de se procurer les vinaigres Mc Duff dans un de ses nombreux points de vente. Il est également possible de commander en ligne, au www.vinaigreriemcduff.ca.

« Ce qu'on souhaite vraiment cette année, c'est impliquer tout le monde parce que la maladie de Lyme, ça nous concerne tous et de beaucoup plus près qu'on pense. Que vous soyez pharmacien, vétérinaire, épicier, maraîcher, détaillant, hôtelier, restaurateur, transformateur ou grossiste en alimentation, nous avons une offre pour vous. Je vous invite à consulter notre catalogue pour en apprendre davantage sur nos produits et notre mission qui est de vaincre la maladie de Lyme ».

- François-Olivier Mc Duff, propriétaire

À propos de Raspberry Scientific

Raspberry Scientific s'engage à développer l'avenir du diagnostic sérologique pour assurer des soins de santé plus rapides, de meilleure qualité et plus abordables pour tous. Pour la maladie de Lyme, Raspberry Scientific développe un test sérologique multiplex détectant Borrelia burgdorferi ainsi que plus de 25 co-infections connues de la maladie de Lyme. Ce test est basé sur une technologie visant à analyser le spectre complet de la réponse immunitaire d'un patient au point d'intervention et dans un délai de 75 minutes.

À propos de la Vinaigrerie Artisanale Mc Duff

Située dans la région des Cantons-de-l'Est, la Vinaigrerie Artisanale Mc Duff est la division agroalimentaire de Raspberry Scientific inc. Elle a été créée dans le but de soutenir le développement d'un puissant outil de diagnostic médical. Les profits générés par la vente de ses produits sont réinvestis dans la recherche. Élaboré à partir d'eau pure et de sucre de canne brut équitable des Andes péruviennes, son vinaigre artisanal est fermenté lentement de manière traditionnelle sur un lit de bois de hêtre. Il n'est ni filtré, ni pasteurisé et conserve ainsi tous les bienfaits probiotiques de sa riche mère de vinaigre.

À propos de l'Association québécoise de la maladie de Lyme

La mission de l'Association québécoise de la maladie de Lyme est de faire connaitre la maladie de Lyme et ses co-infections et d'agir dans le but d'obtenir de la part des autorités médicales et gouvernementales, publiques et privées, des services adéquats de prévention, de dépistage, de diagnostic, de traitement et de soutien, concernant tous les stades et tous les aspects de la maladie.

