/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Champagne et Ng à Washington (D.C.) pour discuter de semi-conducteurs/

OTTAWA, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, se rendront à Washington (D.C.) les 18 et 19 mai. Les ministres participeront à une conférence nord-américaine sur les semi-conducteurs pour discuter des façons de renforcer et sécuriser la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs sur le continent.

Les ministres Champagne et Ng profiteront également de leur passage dans la capitale américaine pour y rencontrer la Secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo.

Les ministres tiendront ensuite un point de presse pour faire le bilan de leur visite à Washington.

Point de presse :

Date : Le vendredi 19 mai

Heure : 14 h (heure de l'Est)

Lieu : Ambassade du Canada aux États-Unis, Washington (D.C.)

Les représentants accrédités des médias qui souhaitent participer à ce point de presse doivent s'inscrire par courriel à l'adresse [email protected]. Seuls les représentants participant sur place pourront poser des questions. Ces derniers sont invités à arriver au plus tard à 13 h 45.

19 mai 2023 à 06:00

