/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à St. Peter's/





ST. PETER'S, NS, le 18 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, d'Allan MacMaster, vice-premier ministre et ministre des Finances et du Conseil du Trésor, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, et de Barry Culligan, président du service d'eau du village de St. Peter's.

Date : Le vendredi 19 mai 2023



Heure : 13 h (HAA)



Lieu : Salle paroissiale de l'Église unie de St. Peter's

9917, rue Grenville

St. Peter's, Nouvelle-Écosse [B0E 3B0]

19 mai 2023 à 05:00

