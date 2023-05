3B Private Label Portal dévoile la deuxième version de sa plate-forme révolutionnaire de jumelage en ligne





3B Private Label Portal transforme numériquement la façon dont les professionnels des marques privées et des marques blanches établissent des partenariats grâce à son nouveau lancement.

ANDERNACH, Allemagne, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- 3B Private Label Portal (3B PLP), basée à Andernach, en Allemagne, a récemment lancé un nouveau site web impressionnant. Cette plateforme en ligne renommée sert de point de rencontre entre les fabricants et les clients des secteurs des marques privées et des marques blanches.

Le but de cette mise à niveau est d'offrir une expérience conviviale, tout en soutenant l'innovation et la collaboration au sein des marques privées et des marques blanches.

Le nouveau site web offre une gamme d'outils et de services adaptés aux besoins spécifiques des clients. Pour élargir la portée des professionnels du secteur des marques privées et des marques blanches, 3B PLP utilise des techniques de croissance telles que le SEM et le référencement.

Cette empreinte numérique améliorée permet aux fabricants de présenter leurs capacités et leurs produits à un public plus large. Ainsi, les opportunités pour établir de nouveaux partenariats et de nouvelles collaborations sont beaucoup plus nombreuses.

March Buchholz, fondateur et PDG de l'entreprise, a compris à quel point il était important d'intégrer le commerce électronique dans les secteurs des marques privées et des marques blanches.

« Nous nous sommes rendu compte que notre ancien concept n'était pas assez numérique. Nous avons donc créé un canal de vente entièrement nouveau, beaucoup plus souple que tout ce qu'il y avait auparavant. »

Le nouveau site web, convivial, simplifie la mise en relation des partenaires potentiels. Grâce à une fonction de recherche avancée, les fournisseurs peuvent cibler les meilleurs clients avec une grande précision. Ils trouvent ainsi des clients dont les besoins spécifiques sont adaptés à leurs produits. Cela favorise une communication efficace, ce qui accélère la création de partenariats et accroît l'efficacité des deux parties.

Le marché amélioré est une autre fonction passionnante. Sur le marché, les clients peuvent présenter des pistes que les fabricants peuvent acheter. Grâce aux changements apportés lors du lancement, des transactions transparentes et instantanées sont désormais possibles.

De même, les clients peuvent facilement explorer un large éventail de fournisseurs compétents. Ce processus simplifié accélère la recherche de partenaires et permet aux utilisateurs de prendre des décisions en connaissance de cause. Ainsi, les clients en marque privée et blanche peuvent rapidement tirer parti des opportunités du marché.

L'inscription et l'adhésion à la communauté 3B PLP ont également été facilitées par le nouveau lancement. En rejoignant ce réseau, les clients ont accès à un pool mondial de partenaires potentiels. Ainsi, la collaboration est facilitée et l'innovation stimulée dans les secteurs des marques privées et des marques blanches.

En plus de ses avancées numériques, 3B PLP va plus loin pour soutenir ses clients. Son équipe de vente spécialisée évalue tous les jumelages potentiels. Elle veille à ce que les fabricants et les clients soient mis en relation avec des partenaires qui correspondent à leurs besoins, capacités et offres uniques.

Cette approche personnalisée permet de gagner un temps précieux et de ménager ses efforts, ce qui permet aux clients de se concentrer sur leur activité principale. Grâce à cette nouvelle plateforme, ils peuvent confier le marketing et le filtrage des partenaires aux experts de 3B PLP.

3B PLP crée un espace où efficacité, collaboration et innovation se conjuguent. Objectif : changer la façon dont les professionnels des marques privées et des marques blanches participent à un paysage B2B en pleine évolution.

Avec 3B PLP comme partenaire de confiance, l'étiquetage privé n'a jamais été aussi accessible et gratifiant. Pour explorer un monde de possibilités dans le domaine des marques privées et des marques blanches grâce à ce nouveau lancement, consultez le site private-label-portal.com .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=NmnJFBmaXHc

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2078320/3B_PLP_Logo.jpg

19 mai 2023 à 04:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :