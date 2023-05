Gurvinder Sahni intègre Persistent en tant que directeur marketing





Il apporte plus de 20 ans d'expérience en transformation marketing

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE:PERSISTENT) (NSE: PERSISTANT) a annoncé aujourd'hui la nomination de Gurvinder Sahni au poste de directeur marketing. Dans le cadre de ses fonctions, il sera responsable de la direction et de l'établissement de la vision stratégique de l'équipe marketing mondiale de Persistent.

Gurvinder Sahni apporte à Persistent une vaste expérience en transformation marketing d'entreprise mondiale. Il rejoint l'entreprise après 20 ans passés chez Wipro Ltd., où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de chef d'équipe du bureau du président, conseiller stratégique au bureau du directeur de la croissance et directeur marketing, entre autres. Gurvinder Sahni a obtenu plusieurs certifications, notamment celle de Black Belt en Leadership et Green Belt Six Sigma et il est classé par Bloggers Alliance parmi les 15 meilleurs professionnels du marketing sur Twitter. Il apporte une passion pour le marketing axé sur les résultats, la collaboration, l'orientation client et le marketing d'influence. Gurvinder Sahni sera membre de l'équipe de direction de Persistent et il est basé dans le New Jersey, aux États-Unis.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir Gurvinder au sein de l'équipe de Persistent alors que nous poursuivons notre parcours de croissance accélérée. Ayant récemment annoncé notre chiffre d'affaires annuel s'élevant à un milliard de dollars, il est évident que notre mission consistant à aider les clients à atteindre une croissance durable grâce à l'ingénierie numérique et à la modernisation d'entreprise trouve un écho dans tous les secteurs. Alors que nous nous concentrons sur notre prochaine phase de croissance, la vaste expérience en marketing et l'expertise en matière de transformation de Gurvinder nous permettront d'élargir notre position dominante sur le marché et d'atteindre de nouveaux clients partout dans le monde. »

Gurvinder Sahni, directeur marketing chez Persistent, a déclaré :

« Je suis vraiment honoré de rejoindre cette équipe exceptionnelle en tant que directeur marketing. Je suis passionné par l'idée d'atteindre l'excellence en matière de marketing, et je suis impatient de mettre à profit mon expérience et mes compétences diversifiées pour stimuler la croissance et rehausser la valeur de la marque. Aux côtés de l'équipe, je suis déterminé à obtenir des résultats exceptionnels et à créer une valeur durable pour nos clients, les membres de l'équipe et les intervenants. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 750 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. Nous travaillons avec les leaders de l'industrie, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par BCG, 8 des 10 plus grandes banques aux États-Unis et en Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

