SINOBOOM célèbre son 15e anniversaire en mettant l'accent sur l'expansion mondiale

CHANGSHA, Chine, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les 10 et 11 mai, SINOBOOM , un important fabricant de PEMP (plateformes élévatrices mobiles de personnel) spécialisé dans la recherche, la fabrication, la vente et l'entretien d'une large gamme de solutions d'accès, a célébré son 15e anniversaire avec une série d'événements, notamment un sommet des partenaires mondiaux sur le thème « Support Global Partners with Dedication and Difference » (Soutenir les partenaires mondiaux avec dévouement et différence), une visite du parc de production intelligente, et une cérémonie remarquable pour la phase II de son usine de nacelles ciseaux. Cette célébration a marqué un nouveau chapitre pour l'entreprise, soulignant que la mondialisation est sa stratégie clé et qu'elle s'engage dans un processus d'accélération rapide.

Dans son discours de bienvenue au sommet des partenaires mondiaux, Steven Liu, président et fondateur de SINOBOOM, a présenté un plan de développement pour SINOBOOM sous de multiples angles, y compris l'organisation future des activités, la recherche et le développement, la construction de la chaîne d'approvisionnement et le service après-vente, qui soutiendront la vision de l'entreprise et réaliseront sa mission d'apporter une vie meilleure à l'humanité.

« Nous nous positionnons toujours comme un fournisseur de valeur. Avec nos partenaires mondiaux, nous créons de la valeur grâce à la coopération », a déclaré Dawei He, directeur des ventes internationales de SINOBOOM. « Pour soutenir notre croissance sur le marché international en 2023, nous prévoyons de continuer à investir à l'étranger dans l'ensemble de la chaîne de valeur des PEMP, à savoir la fabrication numérisée, les pièces et les services, les machines d'occasion, l'exploitation localisée, les personnes et le développement de produits. En outre, SINOBOOM est en train de construire davantage de filiales à l'étranger, notamment des centres de production et de développement de produits. »

Au cours de l'événement, les partenaires et clients de SINOBOOM du monde entier ont visité le parc de production intelligente (Intelligent Manufacturing Park) de SINOBOOM, où ils ont pu tester les dernières offres de SINOBOOM, telles que l'AB10ERJN, un chariot élévateur articulé léger et compact avec une agilité accrue qui est idéal pour les chantiers restreints et sensibles. Ils ont également eu l'occasion de découvrir l'AB16EJ Plus, un chariot élévateur à nacelle articulée respectueux de l'environnement et économe en énergie, conçu pour donner la priorité à la sécurité et minimiser l'entretien. Les invités ont été très impressionnés par l'intelligence de la chaîne de production, la conception innovante et les performances exceptionnelles des produits.

Le parc, avec un site de planification total d'environ 1,2 million de mètres carrés et un investissement de 6 milliards de yuans, est sur le point de devenir une usine de production intelligente haut de gamme dans l'industrie des PEMP. La phase II de la construction renforcera considérablement les capacités de production de SINOBOOM, améliorant ainsi la modernisation de la chaîne industrielle. En construisant une usine phare, SINOBOOM s'apprête à apporter plus de valeur à l'industrie.

