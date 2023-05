Le distillateur Hamada Syuzou lancera son « SASSHU Gin Premium Craft Spirits » en juillet, un gin à l'harmonie incomparable fabriqué avec des plantes japonaises et la moisissure « koji »





- Lancement du gin artisanal de qualité supérieure à base de spiritueux distillés dérivés de la patate douce « shochu » sur le marché mondial du gin

ICHIKIKUSHIKINO, Japon, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Hamada Syuzou Co., Ltd., dont le siège social est situé à Ichikikushikino City, dans la préfecture de Kagoshima, au sud-ouest du Japon, va expédier son « SASSHU Gin Premium Craft Spirits » (Gin artisanal premium SASSHU) en Asie (d'abord en Chine continentale, à Taïwan, Hong Kong et Singapour), en Europe (d'abord au Royaume-Uni et en France) et aux États-Unis à partir de début juillet 2023 pour cibler le marché mondial croissant du gin.

Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104785/202305155622/_prw_PI2fl_65H2LZXH.jpg?_ga=2.41694882.1017142209.1684112947-646424222.1615447594

Le marché mondial du gin a connu une croissance ces dernières années et selon les estimations, le marché devrait atteindre 14 milliards de dollars d'ici 2021 et croître à un CAGR (taux de croissance global annuel) d'environ 7 %, qui laisse présager la poursuite de la tendance de croissance mondiale dans le futur. Le gin artisanal a particulièrement gagné en popularité pour ses préférences en matière d'ingrédients, ses méthodes de fabrication, ses zones de production, entre autres facteurs. Le « gin artisanal premium » de haute qualité et à valeur ajoutée est notamment très recherché. Suivant cette tendance, le gin artisanal japonais - la spécialité faite avec des plantes uniques du pays tels que le « yuzu », le « sansho »(poivre du Japon), le thé vert, et le « sakura »(feuilles de cerise) - a fait grandir son nom, entraînant une augmentation des exportations.

En réponse à ce marché en croissance rapide, la société a développé un nouveau type de gin artisanal en utilisant son produit phare, le « Honkaku (authentique) Shochu, » qui est une liqueur distillée traditionnelle du Japon dont les traditions et les techniques ont été soigneusement protégées et raffinées depuis la création de l'entreprise en 1868. L'ingrédient indispensable à la fabrication du Shochu est la moisissure appelée « koji, » qui rend le Shochu à base d'« imo » (patate douce) plus fruité et savoureux. Le Shochu fabriqué de cette façon est délicatement harmonisé avec les plantes japonaises et ce niveau de qualité élargit les possibilités de fabrication de cocktails. C'est un nouveau type de spiritueux artisanal haut de gamme d'origine japonaise qui va surprendre le monde des barmans, des mixologues et des amateurs de spiritueux, qui sont toujours à la recherche d'inspiration. Découvrez la qualité, les arômes et les saveurs du Japon et de Kagoshima de la première à la dernière goutte de votre gin.

Saveur « umami » purement fruitée et à la moisissure koji : des secrets en devenir

Avec le Honkaku imo shochu comme spiritueux de base, deux méthodes de fabrication sont employées pour créer l'alcool non transformé et maximiser les caractéristiques des plantes. Les ingrédients sont parfaitement mélangés dans un équilibre exquis et certaines des plantes uniques sont ajoutées pour relever les choix traditionnels. On retrouve du pomelo acide, une spécialité de la ville d'Ichikikushikino, et des ingrédients locaux tels que les chips de sakura et de la « yomogi » (feuille d'armoise). La saveur commence par une saveur boisée dérivée de baies de genièvre, puis vient la fraîcheur des agrumes suivie d'un arrière-goût sucré et rond des ingrédients japonais susmentionnés. Avec un goût classique qui met en avant l'élégance japonaise à chaque gorgée, ce gin artisanal japonais haut de gamme se distingue sans effort. Recommandé pour apporter de l'originalité à tous les martinis, les negronis ou tout autre cocktail à base de gin.

Site de la marque « SASSHU Gin Premium Craft Spirits » :

https://www.hamadasyuzou.co.jp/global/en/sasshu_gin/

Aperçu du produit

- Nom du produit : SASSHU Gin Premium Craft Spirits

- Catégorie : Spiritueux (gin)

- DEGRÉ D'ALCOOL : 45 %

- Volume : 700 ml

- Ingrédients bruts : Honkaku imo shochu (spiritueux de base), baie de genièvre, pomelo acide (agrumes locaux), « shikuwasa (agrumes), » pétale de rose, chips de sakura, yomogi (feuille d'armoise), feuilles « Biwa (Loquat) » et sept autres plantes

- Destinations d'exportation : Asie, Europe, États-Unis, etc.

- Lancement de l'export : début juillet 2023

Dénomination et design de la bouteille :

« SASSHU Gin Premium Craft Spirits »

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202305155622-O1-6SJH1Sq4.pdf

À propos de la distillerie

https://www.hamadasyuzou.co.jp/global/en/

https://www.hamadasyuzou.co.jp/en/business

Certifiée FSSC 22000

https://www.hamadasyuzou.co.jp/en/denzouin

Qu'est-ce que le SHOCHU ?

https://www.youtube.com/watch?v=2d57lQw70W4

18 mai 2023 à 23:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :