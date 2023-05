SNC-Lavalin annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs





MONTRÉAL , le 18 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés avec des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 20 mars 2023 ont été élus administrateurs de Groupe SNC-Lavalin inc. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, qui a été tenu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 18 mai 2023 par webdiffusion (l'« Assemblée »), sont présentés ci-dessous.

Selon les procurations reçues et les votes soumis, chacun des dix (10) candidats suivants proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Groupe SNC-Lavalin inc. jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, avec les résultats suivants :

Candidat Votes pour % Pour Votes contre % D'abstentions Gary C. Baughman 122 015 487 98,79 % 1 491 476 1,21 % Mary-Ann Bell 121 805 564 98,62 % 1 701 399 1,38 % Christie J.B. Clark 121 995 842 98,78 % 1 511 121 1,22 % Ian L. Edwards 122 028 227 98,80 % 1 478 736 1,20 % Ruby McGregor-Smith 116 836 836 94,60 % 6 670 127 5,40 % Steven L. Newman 121 967 024 98,75 % 1 539 939 1,25 % Robert Paré 122 155 893 98,91 % 1 351 070 1,09 % Michael B. Pedersen 122 074 690 98,84 % 1 432 273 1,16 % Benita M. Warmbold 120 893 633 97,88 % 2 613 330 2,12 % William L. Young 122 578 606 99,25 % 928 357 0,75 %



Les résultats de vote finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'Assemblée seront publiés sous peu sur notre site Web (www.snclavalin.com) sous l'onglet « investisseurs » et déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous la dénomination sociale de Groupe SNC-Lavalin inc.

