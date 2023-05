Invesco Canada annonce des changements à sa gamme de produits





TORONTO, le 18 mai 2023 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait proposer des changements à sa gamme de fonds communs de placement canadiens. Ces changements simplifieront et amélioreront davantage l'offre de produits de la société dans le cadre de son engagement continu à offrir des produits et des services hors pair.

La société lancera la série suivante sur les fonds communs de placement respectifs ci-dessous (la « série lancée »), à compter du 14 juin 2023 ou vers cette date :

Fonds Série lancée Fonds mondial d'actions Sélect Invesco Série P Fonds d'obligations mondiales Invesco Série W Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco Série W Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco Série W Catégorie internationale des sociétés Invesco Série W Catégorie marchés émergents Invesco Série W

La société changera les noms des fonds communs de placement suivants à compter de la fermeture des bureaux le 27 juillet 2023 ou vers cette date :

Nom du fonds actuel Nom du fonds proposé Fonds Europlus Invesco Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco Fonds international des sociétés Invesco Fonds de croissance international Invesco Oppenheimer Catégorie internationale des sociétés Invesco Catégorie croissance internationale Invesco Oppenheimer Fonds des marchés émergents Invesco Fonds des marchés en développement Invesco Catégorie marchés émergents Invesco Catégorie marchés en développement Invesco Fonds de sociétés américaines Invesco Fonds Invesco American Franchise Catégorie sociétés américaines Invesco Catégorie Invesco American Franchise

La société propose de modifier les objectifs de placement du Fonds FNB de dividendes mondiaux Invesco à compter du 27 juillet 2023 ou vers cette date. Ce changement est soumis à l'approbation des investisseurs et une assemblée des investisseurs sera tenue le 24 juillet 2023 ou vers cette date.

Des précisions sur la modification des objectifs de placement seront incluses dans une circulaire d'information de la direction et dans une procuration, qui seront accessibles en ligne, et une lettre sur les procédures de notification et d'accès devrait être envoyée par la poste en juin 2023 aux investisseurs inscrits en date du 5 juin 2023.

Si la modification des objectifs de placement est approuvée par les investisseurs, le nom du fonds sera remplacé par « Fonds FNB mondial dividendes ESG Invesco » et les stratégies de placement seront mises à jour pour correspondre aux nouveaux objectifs de placement.

La société dissoudra les séries des fonds suivants à compter de la fermeture des bureaux le 28 juillet 2023 ou vers cette date. Dès maintenant, ces séries d'actions et de parts de ces fonds sont fermées à tous les placements.

Fonds Série ou séries dissoutes Fonds ciblé mondial Invesco Séries M et O Catégorie ciblée mondiale Invesco Série PTFU Catégorie mondiale Invesco Série PTFU

La société propose de fusionner les « fonds non maintenus » suivants avec les « fonds maintenus » respectifs, à compter de la fermeture des bureaux le 11 août 2023 ou vers cette date :

Fonds non maintenu Fonds maintenu Fonds d'obligations à court terme canadiennes Invesco Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco Catégorie mondiale Invesco Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco Catégorie ciblée mondiale Invesco Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco Fonds ciblé mondial Invesco Fonds mondial d'actions Sélect Invesco

Ces fusions sont soumises à l'approbation des investisseurs et une assemblée des investisseurs sera tenue le 24 juillet 2023 ou vers cette date.

Des précisions sur les fusions seront incluses dans une circulaire d'information de la direction et dans une procuration, qui devraient être accessibles en ligne, et une lettre sur les procédures de notification et d'accès sera envoyé par la poste en juin 2023 aux investisseurs inscrits en date du 5 juin 2023.

Si les fusions sont approuvées, toutes les séries d'actions et de parts des fonds non maintenus seront fermées à tous les placements à compter du 28 juillet 2023 ou vers cette date.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 500 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 mars 2023. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com/corporate.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2023

Personne-ressource : Matthew Chisum, [email protected], 347 371-0479

