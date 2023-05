Le groupe Paradise Vietnam dévoile la croisière gastronomique Paradise Delight, qui propose un spectacle visuel exclusif sur la côte d'Halong





HALONG, Vietnam, 18 mai 2023 /CNW/ -- Le groupe Paradise Vietnam, compagnie de croisières haut de gamme et leader du tourisme maritime de classe mondiale, est ravi d'annoncer le lancement de la croisière gastronomique Paradise Delight à la fin du mois d'avril. Proposant une gastronomie exquise et un spectacle visuel, la croisière Paradise Delight est conçue exclusivement pour les touristes internationaux à la recherche d'un voyage 5 étoiles sur la côte de l'un des sites du Patrimoine mondial, la baie d'Halong, au Vietnam.

D'une longueur de 80 mètres, le Paradise Delight est l'un des plus grands restaurants-croisières de la baie d'Halong, classée au patrimoine de l'UNESCO, avec une capacité de 360 personnes. Le navire est doté d'un intérieur européen sophistiqué avec des fenêtres en verre à arc infini comprenant deux restaurants et offrant des vues incomparables.

Le restaurant El Loto, situé sur le pont principal, propose un véritable buffet, tandis que le restaurant El Jazmin, situé sur le pont supérieur, propose des menus méticuleusement raffinés dans un espace intime. Outre plus de 100 spécialités eurasiennes, dont des fruits de mer frais pêchés directement dans la baie, et une large gamme de vins de première qualité, les convives peuvent profiter de réceptions avec des canapés à la française et du champagne.

Les invités peuvent se détendre en profitant des douces brises marines tout en savourant un bon vin à la Rosa Terrace ou sur le solarium. Grâce au seul et unique club pour enfants de la baie, les enfants peuvent également déguster leurs plats préférés tout en se faisant de nouveaux amis dans un environnement sûr et stimulant.

Les voyageurs peuvent s'asseoir et se délecter d'un spectacle visuel vietnamien d'avant-garde lors de la croisière dînatoire à Halong. Par le biais d'une combinaison de musique, de lumières, de lasers et de danse, le spectacle rappelle les légendes des origines de la baie d'Halong, dont le point culminant est le mythe du dragon descendant, décrivant la beauté infinie du paysage et la vie des villages flottants.

Par ailleurs, la musique en direct jouée sur le pont supérieur par notre groupe philippin interne promet de terminer la soirée sur une note mélancolique.

Le Paradise Delight effectue des croisières quotidiennes de 10h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00. L'excursion de 4 heures coûte 66 dollars par personne et la combinaison de deux jours et une nuit sur le navire Paradise Delight et à l'hôtel Paradise Suites coûte 92 dollars par personne.

À propos du groupe Paradise Vietnam

Le groupe Paradise Vietnam possède les croisières et les hôtels les plus importants et les plus luxueux de la baie d'Halong et de la baie de Lan Ha, notamment le Paradise Elegance, le Paradise Peak, le Paradise Sails, le Paradise Grand (baie de Lan Ha) et l'hôtel de charme Paradise Suites sur l'île de Tuan Chau.

Hotline : (+84) 98 656 75 45 (Viber, Whatsapp, Zalo)

E-mail : [email protected]

Site web : https://paradisevietnam.com/

