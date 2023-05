Une école de Saint-Eustache reçoit une bourse pour une réalisation démocratique inspirante





QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - L'école primaire de Terre-des-Jeunes, de Saint-Eustache, a remporté aujourd'hui l'une des dix bourses de 1 000 $ offertes dans le cadre des prix Vox populi 2023. Cette distinction souligne une réalisation inspirante concrétisée par les jeunes élues et élus du conseil d'élèves de l'école, qui ont collaboré avec les élèves, les parents et la ville pour créer un jardin communautaire.

Sous l'initiative d'Élections Québec, de l'Assemblée nationale du Québec et de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, les prix Vox populi récompensent les conseils d'élèves membres du programme Vox populi : Ta démocratie à l'école! qui se sont démarqués et qui ont fait une différence dans leur milieu. Les dix lauréats de l'année scolaire 2022-2023 ont été dévoilés lors d'un gala virtuel qui s'est tenu le 18 mai.

À l'occasion de la cérémonie de remise des prix, M. Jean-François Blanchet, directeur général des élections, et Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, ont reconnu le rôle important des jeunes qui s'impliquent dans leur conseil d'élèves : « Nous soulignons le travail des conseils d'élèves qui se distinguent par leur culture démocratique et font une différence dans leur école. Je suis fier de constater à quel point l'exercice de la démocratie en milieu scolaire a des effets positifs et durables », a indiqué M. Blanchet.

« C'est une grande fierté de souligner le dynamisme et l'engagement exceptionnel de ces jeunes. Vox populi représente une expérience de démocratie unique qui leur permet de vivre le processus d'une élection et de participer activement aux décisions qui touchent à la vie de leur école. Il faut également reconnaître le travail des accompagnateurs et des directions qui soutiennent les conseils d'élèves dans la réalisation de leurs projets », a précisé Mme Roy.

Le programme Vox populi

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le programme Vox populi : Ta démocratie à l'école! a soutenu les conseils d'élèves de 266 écoles primaires et secondaires comptant 3 699 jeunes élues et élus.

Ce programme propose un accompagnement personnalisé aux conseils d'élèves afin de maximiser l'expérience démocratique des jeunes. Il permet aux élèves de faire entendre leur voix et de participer, par l'entremise du conseil, aux décisions concernant la vie de leur école. Élections Québec, l'Assemblée nationale et la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, responsables du programme, contribuent ainsi à développer les connaissances démocratiques des jeunes du Québec et à leur faire vivre des expériences concrètes et significatives de démocratie, des objectifs en harmonie avec les missions respectives de ces institutions.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Elle produit une diversité de programmes et contenus éducatifs sur les élections, sur le droit de vote et sur la participation à la vie démocratique.

À propos de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale du Québec est une institution centrale de la démocratie et de l'État québécois. Elle constitue le lieu où s'expriment, par la voix des députés, les valeurs et les aspirations des citoyennes et citoyens du Québec depuis plus de 200 ans. Sa mission est de légiférer dans les domaines de sa compétence; de contrôler les actes du gouvernement et de l'administration publique; et de débattre de questions d'intérêt public. Depuis plusieurs années, l'Assemblée nationale du Québec prône l'engagement citoyen, surtout des jeunes, en organisant diverses activités dans le but de les familiariser au fonctionnement des institutions démocratiques et parlementaires.

À propos de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant a pour mission de favoriser et de promouvoir les connaissances sur les institutions politiques et parlementaires. Elle s'assure que, chaque jour, la jeunesse du Québec s'approprie un peu plus et un peu mieux notre système démocratique.

