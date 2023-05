Des infrastructures scolaires et sportives modernes et accessibles - Inauguration du nouveau complexe multisport de la polyvalente de Saint-Georges





SAINT-GEORGES, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre, M. François Legault, accompagné du député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, a participé, aujourd'hui, à l'inauguration officielle du nouveau complexe multisport de la polyvalente de Saint-Georges. Pour l'occasion, il était également en compagnie du maire de Saint-Georges, M. Claude Morin, et du directeur général du centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Fabien Giguère.

Les nouvelles installations permettront l'addition de quatre classes reliées directement à l'école secondaire ainsi que l'ajout d'un gymnase double, d'une piscine semi-olympique et d'un bassin récréatif pour enfants.

Au total, le projet représente des investissements de 42,5 millions de dollars pour la région de la Beauce. L'apport du gouvernement du Québec s'élève à 34,9 millions de dollars. La participation de la Ville de Saint-Georges et du centre de services scolaire totalise, quant à elle, 6,5 millions et 1,1 million de dollars respectivement.

Depuis les cinq dernières années, l'enveloppe budgétaire pour les infrastructures scolaires est passée de 9 milliards à 22,2 milliards de dollars. Ces investissements majeurs démontrent que l'éducation et la volonté d'offrir aux jeunes des infrastructures modernes qui répondent à leurs besoins sont une priorité pour le gouvernement. En donnant aux jeunes tous les outils pour réaliser leurs ambitions, le gouvernement mise sur leur réussite éducative.

« C'est une très belle journée pour les jeunes de la Beauce. Avec le nouveau complexe multisport de la polyvalente de Saint-Georges, les élèves vont avoir accès à des installations modernes, invitantes et de qualité. Toute la région va aussi pouvoir en profiter. L'an dernier, le gouvernement a promis le plus grand chantier de l'histoire du Québec pour rénover et construire des installations sportives. C'est une promesse qui me tient énormément à coeur. Alors nous allons continuer ce chantier-là pour faire bouger les Québécoises et Québécois. »

François Legault, premier ministre du Québec

« C'est un fait : les espaces dans lesquels les élèves étudient et vivent ont une influence directe sur la persévérance et, donc, sur la réussite scolaire. Je suis convaincu que les élèves et les membres du personnel se réjouiront de passer leurs journées dans cet environnement tout neuf. Je remercie tous ceux et celles qui ont permis la réalisation de cette belle initiative, en particulier mon collègue, Samuel Poulin, qui travaille fort pour les gens de sa circonscription de Beauce-Sud. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Au cours des dernières années, le gouvernement a travaillé très fort pour doter la Beauce d'un complexe multisport moderne de haut niveau. Cet investissement massif vient rehausser l'attraction et la qualité de vie de la région. Ce sont toutes les générations qui en profitent maintenant. Comme député, je suis très fier de cette réalisation, qui porte la signature gouvernementale. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« La communauté de Saint-Georges est reconnaissante de cette belle collaboration avec le centre de services scolaire et le Ministère. Cela vient doter notre belle ville d'une installation aquatique ultramoderne et polyvalente, qui bénéficiera à l'ensemble de la population et des élèves. En acceptant ainsi de regrouper les besoins municipaux avec ceux du monde scolaire (piscine, jeux d'eau, gymnases et classes), nos communautés prouvent que lorsqu'elles travaillent ensemble, elles en sortent gagnantes et fières. Bien sûr, notre ville n'aurait jamais pu se munir d'un tel équipement sans l'important soutien financier du gouvernement. »

Claude Morin, maire de Saint-Georges

« Depuis les dernières années, le centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin facilite les échanges avec les municipalités afin de maximiser l'utilisation des infrastructures publiques. Cette initiative en est un bon exemple. Bien sûr, ma première pensée va vers les élèves de toute la région, qui auront la chance d'en profiter lors d'un cours d'éducation physique, pour un programme particulier ou pour une sortie scolaire. Offrir des milieux stimulants contribue assurément à la réussite éducative des élèves. »

Fabien Giguère, directeur général du centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

