Les connexions d'alimentation électrique d'Eaton se servent de connecteurs de boîtiers scellés innovateurs de haute puissance





La société de gestion intelligente de l'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui que son activité eMobility propose désormais des connecteurs d'alimentation spécialisés de boîtiers scellés de haute puissance (HPLB) destinés à être utilisés dans les solutions de véhicules électrifiés et à combustion interne actuelles et futures. Les connecteurs HPLB, qui font partie de la gamme Power Connections d'eMobility, offrent un profil peu encombrant, des performances supérieures, des économies de coûts et une complexité de fabrication réduite. Les connecteurs HPLB ont été conçus et développés par Royal Power Solutions, un fabricant de premier plan de composants de connectivité électrique à haute précision qu'Eaton a acquis en 2022.

Les connecteurs HPLB offrent une protection à la fois contre les éléments et contre la corrosion

« Eaton recommande l'utilisation de systèmes de connexion étanches pour répondre aux exigences de fiabilité et de développement durable », a déclaré Chris Mancuso, PDG de Power Connections d'Eaton. « En outre, nous avons conçu notre système de bornes HPLB pour des applications à haute intensité et à haute température, jusqu'à 500 ampères et 125 degrés Celsius, respectivement. »

Traditionnellement, les cosses à oeillet des composants électriques des véhicules ne sont pas scellées, ce qui les expose potentiellement aux embruns de la route et au sel, qui accélèrent la corrosion galvanique des cosses. La corrosion peut réduire le flux d'énergie et entraîner une défaillance du système.

Les connecteurs entièrement scellés sont également résistants aux vibrations importantes et offrent une durée de vie des composants conforme aux exigences de performance en matière de sécurité de l'USCAR.

Méthodologie de contact terminal innovante

Le système de terminal HPLB d'Eaton forme une connexion d'une manière unique qui fournit une force de contact améliorée tout au long de la durée de vie du composant. Contrairement aux terminaux traditionnels à boîtiers et à lames, les connecteurs utilisent les verrous positifs de Power Connections, qui utilisent un système de contact « intérieur-extérieur » avec une pression de ressort interne et des points de contact multiples. Cette configuration unique assure une connexion plus solide que celle des connecteurs classiques à boîtier et à lame, où le ressort du terminal femelle comprime la lame mâle, qui se desserre lorsqu'elle est exposée à la chaleur et aux vibrations, ce qui entraîne une perte de continuité du flux d'énergie et un risque de corrosion.

« Les connecteurs d'alimentation, bien qu'il s'agisse d'un petit composant, constituent un élément de conception essentiel pour répondre aux exigences de performance et de développement durable des produits », a déclaré M. Mancuso. « Non seulement les opérateurs de flottes commerciales s'attendent à ce que tous les systèmes des véhicules aient une durée de vie d'au moins 10 ans, mais ils l'exigent également. »

La connexion unique réduit également la chaleur rayonnant des points de connexion d'une moyenne de six degrés Fahrenheit par contact. De nombreux véhicules modernes comptent jusqu'à 120 points de contact de ce type, de sorte que l'utilisation de connecteurs HPLB permet de réduire considérablement la température et d'améliorer les performances du véhicule.

Réduit la complexité de la fabrication et le risque d'erreurs de production préjudiciables

Traditionnellement, les terminaux à oeillets sont connectés manuellement par un ouvrier de la chaîne de production portant deux jeux de gants pour la protection contre la haute tension et un pistolet à air comprimé pour serrer les petits écrous. Si la connexion n'est pas précise à chaque fois, il peut en résulter une interruption du flux d'énergie. Si l'opérateur laisse tomber accidentellement un écrou dans les mécanismes internes du composant, il risque de court-circuiter l'ensemble de l'unité.

Les connecteurs HPLB peuvent être installés par un robot « pick-and-place », ce qui permet de réaliser des connexions précises et sûres à chaque fois. De plus, le HPLB est encastré, contrairement aux terminaux de connecteurs traditionnels, ce qui réduit les exigences d'espace à l'intérieur du véhicule.

« Nos connecteurs HPLB ne se contentent pas de réduire la température, ils offrent également une capacité de transport de courant supplémentaire », explique M. Mancuso. « Ils sont donc deux fois plus petits et transportent deux fois plus de courant et, dans certaines applications, jusqu'à trois fois plus de courant. »

18 mai 2023 à 15:45

